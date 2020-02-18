Пьяный нацгвардеец потерял табельное оружие, теперь он может загреметь за решетку
Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт по нацгвардейцу, который в состоянии алкогольного опьянения потерял табельное оружие. За это ему грозит заключение до трех лет.
Досудебное расследование по этому делу осуществляли следователи теруправления в Хмельницком, сообщает ГБР.
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Следствие установило, что в января 2020 года во время выполнения своих обязанностей по обеспечению общественного порядка в Ровенской области нацгвардеец был пьяным.
Более того, он умудрился потерять вверенное ему военное имущество – пистолет с 12 резиновыми пулями. Если его вину докажут, он может загреметь за решетку на срок до 3 лет.
Пьяный нацгвардеец потерял табельное оружие
Что предусматривает статья о потере военного имущества? Украинское законодательство запрещает военным "терять" оружие, патроны, транспорт и средства технического снабжения. За такое нарушение предусмотрен арест до 6 месяцев, содержания в дисциплинарном батальоне до 2 лет или заключение до 2 лет.
Если же такое нарушение совершено в условиях особого периода, кроме военного положения, то предусмотрено наказание в виде заключения до 3 лет. В условиях военного положения – заключение от 2 до 5 лет.