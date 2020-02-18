Пьяный нацгвардеец потерял табельное оружие, теперь он может загреметь за решетку

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт по нацгвардейцу, который в состоянии алкогольного опьянения потерял табельное оружие. За это ему грозит заключение до трех лет.

Досудебное расследование по этому делу осуществляли следователи теруправления в Хмельницком, сообщает ГБР .

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Следствие установило, что в января 2020 года во время выполнения своих обязанностей по обеспечению общественного порядка в Ровенской области нацгвардеец был пьяным.

Более того, он умудрился потерять вверенное ему военное имущество – пистолет с 12 резиновыми пулями. Если его вину докажут, он может загреметь за решетку на срок до 3 лет.



Пьяный нацгвардеец потерял табельное оружие