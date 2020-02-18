04:55
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Пьяный нацгвардеец потерял табельное оружие, теперь он может загреметь за решетку

      0 Читати новину українською
      Пьяный нацгвардеец потерял табельное оружие / фото: НГУ

      Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт по нацгвардейцу, который в состоянии алкогольного опьянения потерял табельное оружие. За это ему грозит заключение до трех лет.

      Досудебное расследование по этому делу осуществляли следователи теруправления в Хмельницком, сообщает ГБР.

      К слову: Нацгвардейца-дезертира поймали российские пограничники и теперь будут судить

      Следствие установило, что в января 2020 года во время выполнения своих обязанностей по обеспечению общественного порядка в Ровенской области нацгвардеец был пьяным.

      Более того, он умудрился потерять вверенное ему военное имущество – пистолет с 12 резиновыми пулями. Если его вину докажут, он может загреметь за решетку на срок до 3 лет.

      нацгвардиець потерял пистолет
      Пьяный нацгвардеец потерял табельное оружие

      Что предусматривает статья о потере военного имущества? Украинское законодательство запрещает военным "терять" оружие, патроны, транспорт и средства технического снабжения. За такое нарушение предусмотрен арест до 6 месяцев, содержания в дисциплинарном батальоне до 2 лет или заключение до 2 лет.

      Если же такое нарушение совершено в условиях особого периода, кроме военного положения, то предусмотрено наказание в виде заключения до 3 лет. В условиях военного положения – заключение от 2 до 5 лет.

      Понял, что бандиты: на Донетчине бывший боевик сдался в руки полиции
      17 февраля
      187
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Оружие Государственное бюро расследований Нацгвардія Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 01:30 Российское вооружение на Донбассе: факты, которые подтверждают поставку
      Михайло Макарук 89
      17 февраля , 23:00 Сытника хотят убрать: зачем это "слугам народа", Коломойскому и Авакову
      Сергій Лещенко 136
      17 февраля , 11:30 ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире
      320
      12 февраля , 13:46 Где сыграть в покер с Алексеем Дурневым
      94
      17 февраля , 22:25 Главные новости 17 февраля: идея о патруле на Донбассе, план мира Сивохо и 40 дней трагедии МАУ
      Ірина Юрковська 122
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук