П'яний нацгвардієць загубив табельну зброю, тепер може загриміти за ґрати

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо нацгвардійця, який у стані алкогольного сп'яніння загубив табельну зрбою. За це йому загрожує ув'язнення до трьох років.

Досудове розслідуванні у цій справі здійснювали слідчі теруправління у Хмельниькому, повідомляє ДБР.

До слова: Нацгвардійця-дезертира спіймали російські прикордонники і тепер судитимуть

Слідство встановило, що у січні 2020 року під час виконання своїх обов'язків з забезпечення громадського порядку на Рівненщині нацгвардієць був нетверезим.

Ба більше, він примудрився загубити довірене йому військове майно – пістолет з 12 резиновими кулями. Якщо його провину доведуть, він може загриміти за ґрати на термін до 3 років.



Нацгварієць напідпитку загубив табельну зброю

Що передбачає стаття про втрату військового майна?Українське законодавство забороняє військовим "губити" зброю, набої, транспорт та засоби технічного постачання. За таке порушення передбачено арешт до 6 місяців, тримання у дисциплінарному батальйоні до 2 років або ув'язнення до 2 років.



Якщо ж таке порушення скоєне в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, то передбачено покарання у вигляді ув'язнення до 3 років. В умовах воєнного стану – ув'язнення від 2 до 5 років.