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      П'яний нацгвардієць загубив табельну зброю, тепер може загриміти за ґрати

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      Нацгвардієць напідпитку загубив табельну зброю / фото: НГУ

      Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо нацгвардійця, який у стані алкогольного сп'яніння загубив табельну зрбою. За це йому загрожує ув'язнення до трьох років.

      Досудове розслідуванні у цій справі здійснювали слідчі теруправління у Хмельниькому, повідомляє ДБР.

      До слова: Нацгвардійця-дезертира спіймали російські прикордонники і тепер судитимуть

      Слідство встановило, що у січні 2020 року під час виконання своїх обов'язків з забезпечення громадського порядку на Рівненщині нацгвардієць був нетверезим.

      Ба більше, він примудрився загубити довірене йому військове майно – пістолет з 12 резиновими кулями. Якщо його провину доведуть, він може загриміти за ґрати на термін до 3 років.

      нацгвардієць загубив пістолет
      Нацгварієць напідпитку загубив табельну зброю

      Що передбачає стаття про втрату військового майна?Українське законодавство забороняє військовим "губити" зброю, набої, транспорт та засоби технічного постачання. За таке порушення передбачено арешт до 6 місяців, тримання у дисциплінарному батальйоні до 2 років або ув'язнення до 2 років.

      Якщо ж таке порушення скоєне в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, то передбачено покарання у вигляді ув'язнення до 3 років. В умовах воєнного стану – ув'язнення від 2 до 5 років.

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      17 лютого
      1100
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Зброя Державне бюро розслідувань Нацгвардія Новини України
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