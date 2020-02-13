23:42
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Пьяный водитель на Audi врезался в маршрутку в Киеве: есть пострадавшие, – фото, видео

      4 Читати новину українською
      Авария в Киеве / facebook.com/KyivOperativ

      Вечером 13 февраля в Киеве произошло ДТП с участием Audi и пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали четверо человек, среди которых беременная женщина, которая находилась в легковушке.

      Происшествие случилось в Подольском районе столицы. По словам очевидцев, автомобиль Audi на скорости двигался по трамвайным путям, обгоняя трамвай. Водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль развернулся и задней частью ударил автобус с пассажирами, который двигался навстречу. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в фейсбук.

      Знайте больше: Как в Украине будут бороться с аварийностью на дорогах: объяснение Криклия

      Смотрите видео с места ДТП:

      В Audi кроме водителя находилась беременная женщина. Их обоих госпитализировали врачи "скорой". Также травмы получила женщина, которая сидела на пассажирском сидении маршрутки. Ее с переломом костей ноги госпитализировали медики.

      Свидетели ДТП утверждают, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

       

      Жуткое ДТП в Киеве / Фото с фейсбук-страницы "Киев Оперативный"

      Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
      сегодня
      47624
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:42 Это что за дерьмо? Как пранк в лифте показал реальную поддержку Путина
      Світлана Попова 218
      сегодня , 22:18 Главные новости 13 февраля: компании по производству оружия Коломойского, санкции США против РФ
      Наталія Пристанська 148
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      164
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      217
      сегодня , 22:00 Как один день войны изменил жизнь: "Сердце продолжало выламывать ребра адреналиновым ритмом"
      Повернись живим 66
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук