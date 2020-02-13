Пьяный водитель на Audi врезался в маршрутку в Киеве: есть пострадавшие, – фото, видео
Вечером 13 февраля в Киеве произошло ДТП с участием Audi и пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали четверо человек, среди которых беременная женщина, которая находилась в легковушке.
Происшествие случилось в Подольском районе столицы. По словам очевидцев, автомобиль Audi на скорости двигался по трамвайным путям, обгоняя трамвай. Водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль развернулся и задней частью ударил автобус с пассажирами, который двигался навстречу. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в фейсбук.
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Смотрите видео с места ДТП:
В Audi кроме водителя находилась беременная женщина. Их обоих госпитализировали врачи "скорой". Также травмы получила женщина, которая сидела на пассажирском сидении маршрутки. Ее с переломом костей ноги госпитализировали медики.
Свидетели ДТП утверждают, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
Жуткое ДТП в Киеве / Фото с фейсбук-страницы "Киев Оперативный"
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