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      Пьяный водитель ранил полицейского в Киеве: фото 18+

      28 Читати новину українською
      Полиция задержала напавшего на правоохранителя
      Полиция задержала напавшего на правоохранителя / Київ оперативний

      В Киеве 1 мая пьяный водитель автомобиля напал на полицейского с ножом и ранил его. Инцидент произошел на Лесном проспекте, 13.

      Полицейские заметили, что водитель авто пьян по странной манере вождения. Правоохранители начали преследовать водителя, чтобы остановить его, сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

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      Автомобилист по требованию правоохранителей остановился. Но в какой-то момент во время выяснения всех обстоятельств водитель достал нож и ранил полицейского.

      Злоумышленника задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.

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      Задержанный водитель-нападавший

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      Задержанный злоумышленник
      Київ напад кримінал поліція водій авто п'яний
      Нож, которым водитель авто ранил милиционера

      blog_ava
      В Харькове произошёл бой цветами между сторонниками 1 мая и участниками акции за декоммунизацию
      1 мая
      576
      Теги: Транспорт Алкоголь Полиция Криминальные новости Новости Киева Новости Украины Криминал Новости криминала и ДТП
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