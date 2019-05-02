Пьяный водитель ранил полицейского в Киеве: фото 18+

В Киеве 1 мая пьяный водитель автомобиля напал на полицейского с ножом и ранил его. Инцидент произошел на Лесном проспекте, 13.

Полицейские заметили, что водитель авто пьян по странной манере вождения. Правоохранители начали преследовать водителя, чтобы остановить его, сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

Читайте также: В Польше таксист намеренно наехал на украинца

Автомобилист по требованию правоохранителей остановился. Но в какой-то момент во время выяснения всех обстоятельств водитель достал нож и ранил полицейского.

Злоумышленника задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.



Задержанный водитель-нападавший