Пьяный водитель ранил полицейского в Киеве: фото 18+
В Киеве 1 мая пьяный водитель автомобиля напал на полицейского с ножом и ранил его. Инцидент произошел на Лесном проспекте, 13.
Полицейские заметили, что водитель авто пьян по странной манере вождения. Правоохранители начали преследовать водителя, чтобы остановить его, сообщает "Киев оперативный" в Telegram.
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Автомобилист по требованию правоохранителей остановился. Но в какой-то момент во время выяснения всех обстоятельств водитель достал нож и ранил полицейского.
Злоумышленника задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.
Задержанный водитель-нападавший
Задержанный злоумышленник
Нож, которым водитель авто ранил милиционера
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