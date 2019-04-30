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      В Польше таксист намеренно наехал на украинца

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      В Польше таксист намеренно наехал на украинца (иллюстративное фото)
      В Польше таксист намеренно наехал на украинца (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      В Польше таксист намеренно протаранил велосипедиста-украинца. Вроцлавский суд арестовал мужчину на три месяца.

      Инцидент произошел в субботу утром в окрестностях городского парка, пишет издание Fakt. Украинец переехал дорогу на красный свет и врезался в такси.

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      Однако после столкновения мужчины на минутку задержались. Впоследствии велосипедист поехал, а водитель отправился за ним. Таксист был настолько взбешен, что заехал на территорию парка на аллею для пешеходов и велосипедистов.

      В полиции Вроцлава утверждают, что через некоторое время таксист нажал на газ и наехал на украинца. На помощь велосипедисту бросились случайные прохожие, которые вызвали скорую. Выяснилось, что в украинца раздроблена грудная клетка.

      Полиция сразу задержала водителя.

      Я невиновен. Это было непреднамеренно. Я католик, у меня нет штрафных баллов, у меня пятеро детей,
      – оправдывался таксист перед началом заседания суда.

      Все же судьи согласились на аргументы прокурора и решили арестовать 37-летнего мужчину на три месяца. Ему предъявлены обвинения в попытке преднамеренного убийства.

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      Теги: Новости Украины Транспорт Криминальные новости Полиция Аварии и ДТП Новости Польши
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