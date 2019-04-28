00:04
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      В Германии из-за града столкнулись более 50 автомобилей

      34 Читати новину українською
      Авария в Германии
      Авария в Германии / ccdiscovery.com

      Сильная непогода в Тюрингия (федеральная земля в Германии) стала причиной масштабной аварии. Из-за тумана была плохая видимость на дороге, а из-за дождя и града было скользко, и более 50 автомобилей попали в аварию. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 25 человек.

      Машины одна за другой сталкивались с предыдущими и улетали в отбойник. Авария "растянулась" на несколько сотен метров, пишет De Limburger.

      Читайте также: В Португалии перевернулся автобус с иностранцами: 29 погибших (фото и видео)

      Погибших нет, однако раненых эвакуировали вертолетами.

      Отмечается, что столкновения транспорта наблюдались по обе полосы автодороги. Более 50 автомобилей получили сильные повреждения, а сама трасса засыпана разбитым стеклом и фрагментами машин. Правоохранители отмечают, что на очистку дороги им понадобятся почти сутки.

      На месте аварии также дежурит пожарная бригада.

      blog_ava
      Взрыв прогремел на Позняках в Киеве: погибли мужчина и женщина
      28 апреля
      782
      Теги: Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 28 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 932
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      28 апреля , 22:01 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      28 апреля , 21:00 Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      Віталій Шабунін 236
      Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      28 апреля , 20:00 Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      Дмитро Гнап 500
      Каким будет президентство Зеленского и когда уменьшатся тарифы на газ, – топ-5 видео недели
      28 апреля , 19:30 Каким будет президентство Зеленского и когда уменьшатся тарифы на газ, – топ-5 видео недели
      319
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук