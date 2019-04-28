В Германии из-за града столкнулись более 50 автомобилей

Сильная непогода в Тюрингия (федеральная земля в Германии) стала причиной масштабной аварии. Из-за тумана была плохая видимость на дороге, а из-за дождя и града было скользко, и более 50 автомобилей попали в аварию. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 25 человек.

Машины одна за другой сталкивались с предыдущими и улетали в отбойник. Авария "растянулась" на несколько сотен метров, пишет De Limburger.

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Погибших нет, однако раненых эвакуировали вертолетами.

Отмечается, что столкновения транспорта наблюдались по обе полосы автодороги. Более 50 автомобилей получили сильные повреждения, а сама трасса засыпана разбитым стеклом и фрагментами машин. Правоохранители отмечают, что на очистку дороги им понадобятся почти сутки.

На месте аварии также дежурит пожарная бригада.