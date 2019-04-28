У Німеччині через град зіштовхнулися понад 50 автівок

Сильна негода у Тюрінгія (федеральна земля у Німеччині) стала причиною масштабної аварії. Через туман була погана видимість на дорозі, а через дощ та град було слизько, і понад 50 автомобілей потрапили в аварію. Внаслідок інциденту постраждало щонайменше 25 людей.

Автівки одна за одною зіштовхувались із попередніми та відлітали у відбійник. Аварія "розтягнулась" на кількасот метрів, пише De Limburger. Читайте також: У Португалії перекинувся автобус з іноземцями: 29 загиблих (фото і відео) Загиблих немає, проте поранених евакуювали вертольотами. Зазначається, що зіткнення транспорту спостерігалось по обидві смуги автошляху. Більше 50 автомобілів сильних пошкоджень, а сама траса засипана розбитим склом та фрагментами машин. Правоохоронці зазначають, що на очищення дороги їм знадобиться майже доба. На місці аварії також чергує пожежна бригада.