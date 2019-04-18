В Португалии перевернулся автобус с иностранцами: 29 погибших (фото и видео)
На португальском острове Майдейра произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии погибли 29 человек, а еще 27 получили травмы.
Большинство из погибших – немецкие туристы, пишет Publico. Инцидент произошел в жилом районе в прибрежном городке Канису на южном побережье острова.
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Авария произошла около 18:30 по местному времени. Водитель автобуса, вероятно, не справился с управлением, съехал с узкой дороги и перевернулся.
В автобусе находились 55 пассажиров, водитель и экскурсовод. Среди туристов было много пенсионеров. Также известно, что среди них было 18 женщин и 11 мужчин.
Вероятно водитель не справился с управлением//Фото: Publico
Трем пострадавшим сделали операции, а двух уже выписали. Еще 23 находятся под наблюдением врачей.
В больнице подтвердили, что двое из пострадавших из Португалии, другие – иностранные граждане. Власть Мадейры объявила трехдневный траур.
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