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      В Португалии перевернулся автобус с иностранцами: 29 погибших (фото и видео)

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      В Португалии перевернулся автобус с иностранцами: 29 погибших
      В Португалии перевернулся автобус с иностранцами: 29 погибших / publico.pt

      На португальском острове Майдейра произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате аварии погибли 29 человек, а еще 27 получили травмы.

      Большинство из погибших – немецкие туристы, пишет Publico. Инцидент произошел в жилом районе в прибрежном городке Канису на южном побережье острова.

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      Авария произошла около 18:30 по местному времени. Водитель автобуса, вероятно, не справился с управлением, съехал с узкой дороги и перевернулся.

      В автобусе находились 55 пассажиров, водитель и экскурсовод. Среди туристов было много пенсионеров. Также известно, что среди них было 18 женщин и 11 мужчин.

      португалія дтп
      Вероятно водитель не справился с управлением//Фото: Publico

      Трем пострадавшим сделали операции, а двух уже выписали. Еще 23 находятся под наблюдением врачей.

      В больнице подтвердили, что двое из пострадавших из Португалии, другие – иностранные граждане. Власть Мадейры объявила трехдневный траур.

       

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      Теги: Транспорт Жертвы Португалия Аварии и ДТП
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