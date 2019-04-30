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      У Польщі таксист навмисно наїхав на українця

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      У Польщі таксист навмисно наїхав на українця (ілюстративне фото)
      У Польщі таксист навмисно наїхав на українця (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      У Польщі таксист навмисно протаранив велосипедиста-українця. Вроцлавський суд арештував чоловіка на три місяці.

      Інцидент трапився у суботу зранку на околицях міського парку, пише видання Fakt. Українець переїхав дорогу на червоне світло і врізався в таксі.

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      Однак після зіткнення чоловіки на хвилинку затрималися. Згодом велосипедист поїхав, а водій рушив за ним. Таксист був настільки розлючений, що заїхав на територію парку на алею для пішоходів і велосипедистів.

      У поліції Вроцлава стверджують, що через деякий час таксист натиснув на газ і наїхав на українця. На допомогу велосипедисту кинулися випадкові перехожі, які викликали швидку. З’ясувалося, що в українця роздроблена грудна клітина.

      Поліція одразу затримала водія.

      Я невинний. Це було ненавмисно. Я католик, у мене немає штрафних балів, у мене п'ятеро дітей,
      – виправдовувався таксист перед початком засідання суду.

      Все ж судді пристали на аргументи прокурора і вирішили арештувати 37-річного чоловіка на три місяці. Йому висунули звинувачення у спробі навмисного вбивства.

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Транспорт Новини України Новини Польщі Поліція Кримінальні новини
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