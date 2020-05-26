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Пять паспортов на три фамилии: на границе с Россией задержали необычного нарушителя

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На границе с Россией задержали мужчину с пятью паспортами
Необычного нарушителя задержали на границе с Россией / Иллюстративное фото (ГПСУ)

На границе с Россией в Луганской области пограничники обнаружили необычного нарушителя: у мужчины нашли пять паспортов Украины и России на три фамилии, причем все документы были подлинными и действительно принадлежали именно этому человеку.

25 мая на сайте Госпогранслужбы рассказали о задержании мужчины вблизи поселка Меловое Луганской области.

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На границе с РФ задержали мужчину с пятью паспортами

Остановили мужчину недалеко от границы с Россией для проверки документов. Сначала тот предоставил три паспорта – каждый из них, если смотреть на фото, принадлежал одной и той же личности, но выдан был на разные фамилии.

  • Один из паспортов – это внутренний паспорт гражданина Украины.
  • А другие два – загранпаспорта гражданина Российской Федерации.

Пограничники решили разобраться в ситуации и таки установить личность задержанного. Помогая правоохранителям, мужчина принес еще два паспорта – внутренний украинский и украинский же заграничный.

Пограничники установили, что все паспорта – настоящие. То есть, мужчина получал их законно при смене фамилии или имени, а эту процедуру он выполнял несколько раз.

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На границе с Россией пограничники задержали мужчину с пятью паспортами / Фото ГПСУ

В конце концов, ГПСУ привлекли мужчину к административной ответственности за нарушение правил пограничного режима и передали его полиции. Далее в инциденте будет разбираться НПУ в пределах своей компетенции.

Необычного нарушителя ГПСУ задержала возле поселка Меловое на границе с Россией: расположение на карте

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Российские паспорта на Донбассе Новости Луганска Новости России Госпогранслужба Новости Украины
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