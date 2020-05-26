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П'ять паспортів на три прізвища: на кордоні з Росією затримали незвичайного порушника

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На кордоні з Росією затримали чоловіка з п'ятьма паспортами
Незвичайного порушника затримали на кордоні з Росією / Ілюстративне фото (ДПСУ)

На кордоні з Росією на Луганщині прикордонники виявили незвичайного порушника: у чоловіка знайшли п'ять паспортів України та Росії на три прізвища, причому усі документи були справжніми й дійсно належали саме цій особі.

25 травня на сайті Держприкордонслужби розповіли про затримання чоловіка поблизу селища Мілове Луганської області.

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На кордоні з РФ затримали чоловіка з п'ятьма паспортами

Зупинили чоловіка неподалік кордону з Росією для перевірки документів. Спершу той надав три паспорти – кожен з них, якщо дивитися на фото, належав одній і тій же особі, але виданий був на різні прізвища.

  • Один із паспортів – це внутрішній паспорт громадянина України.
  • А інші два – закордонні паспорти громадянина Російської Федерації.

Прикордонники вирішили розібратися в ситуації та таки встановити особу затриманого. Допомагаючи правоохоронцям, чоловік приніс ще два паспорти – внутрішній український і український же закордонний.

Прикордонники встановили, що всі паспорти – справжні. Тобто, чоловік отримував їх у законний спосіб під час зміни прізвища або імені, а цю процедуру він виконував кілька разів.

ДПСУ
На кордоні з Росією прикордонники затримали чоловіка з п'ятьма паспортами / Фото ДПСУ

Зрештою, ДПСУ притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення правил прикордонного режиму і передали його поліції. Далі в інциденті буде розбиратися НПУ у межах своєї компетенції.

Незвичайного порушника ДПСУ затримала біля селища Мілове на кордоні з Росією: розташування на карті

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Російські паспорти на Донбасі Новини Луганська Новини Росії Держприкордонслужба Новини України
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