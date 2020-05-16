Приклеїв гроші до тіла та намагався оминути КПВВ: прикордонники затримали порушника на Луганщині

На Луганщині 53-річний чоловік приклеїв гроші до тіла скотчем та спробував незаконно потрапити на підконтрольну Україні територію. Зрештою правоохоронці затримали мешканця окупованого Луганська неподалік лінії розмежування. Її порушник перетнув в обхід пункту пропуску.

Це сталося поблизу села Лобачеве, що в Луганській області. Про затримання порушника йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

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Прикордонники з'ясували, що чоловік у листопаді 2019 року перетнув лінію розмежування та потрапив в окупований Луганськ, на постійне місце проживання. Натомість 15 травня він опинився на підконтрольній Україні території, перетнувши човном Сіверський Донець

Чоловік розповів прикордонникам, що нібито прямував до сина в Київ. Під час огляду працівники Держприкордонслужби виявили, що чоловік увесь обмотаний скотчем, що тримав на тілі готівку. Крім цього, він ще й перевозив сумку з грошима. Загалом порушник мав при собі 800 тисяч гривень. Готівку вилучили правоохоронці.



Чоловік приклеїв скотчем на тіло готівку / Фото ДПСУ

За недотримання правил перетину лінії розмежування чоловіку виписали штраф у розмірі 1700 гривень. Відповідатиме порушник і за незаконне перевезення готівки. Наразі справу передали до суду.



Прикордонники вилучили в порушника сумку з готівкою / Фото ДПСУ