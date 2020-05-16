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Приклеил деньги к телу и пытался обойти КПВВ: пограничники задержали нарушителя на Луганщине

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Чоловік приклеїв скотчем до тіла готівку та намагався незаконно проїхати КПВВ
Чоловік приклеїв скотчем до тіла готівку та намагався незаконно проїхати КПВВ / Державна прикордонна служба України

На Луганщине 53-летний мужчина приклеил деньги к телу скотчем и попытался незаконно попасть на подконтрольную Украине территорию. В конце концов правоохранители задержали жителя оккупированного Луганска неподалеку линии разграничения. Ее нарушитель пересек в обход пункта пропуска.

Это произошло вблизи села Лобачево, что в Луганской области. О задержании нарушителя говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Пограничники выяснили, что мужчина в ноябре 2019 года пересек линию разграничения и попал в оккупированный Луганск, на постоянное место жительства. Зато 15 мая он оказался на подконтрольной Украине территории, пересекая лодкой Северский Донец

Мужчина рассказал пограничникам, что якобы направлялся к сыну в Киев. Во время осмотра сотрудники Госпогранслужбы обнаружили, что мужчина весь обмотан скотчем, что у него на теле наличные. Кроме того, он еще и перевозил сумку с деньгами. В целом нарушитель имел при себе 800 тысяч гривен. Наличные изъяли правоохранители.

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Мужчина приклеил скотчем на тело наличные / Фото ГНСУ

За несоблюдение правил пересечения линии разграничения мужчине выписали штраф в размере 1700 гривен. Отвечать нарушитель будет и за незаконную перевозку наличности. Сейчас дело передано в суд.

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Пограничники изъяли у нарушителя сумку с наличными / Фото ГНСУ

Автор: Марина Васильева
Теги: Новости Украины Штрафы Госпогранслужба Оккупированные территории Новости Луганска
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