Боевики заворачивают украинцев на линии разграничения: детали

Ограничение на пересечение линии разграничения с оккупированными территориями продлятся минимум до 22 мая. Именно до этого числа сейчас действует карантин в Украине. Отдельным решением командующего Объединенных сил украинцы все же могут пересечь линию разграничения, но только с украинской стороны. Зато боевики заворачивают людей в "серую зону".

Командующий ОС принимает решение о пересечении линии разграничения со стороны того или иного человека, если у него возникли причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства. Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

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В частности, с 22 марта было предоставлено 283 таких индивидуальных разрешения. Большинство из них – 236 разрешений – было предоставлено для пересечения линии разграничения в пункте пропуска "Станица Луганская".

Порой люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего ОС. Более двух десятков человек, которых украинские пограничники по отдельным решениям пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону",

– сообщили в ведомстве.

В Госпогранслужбе добавили, что их сотрудники оперативно обеспечивали возвращение таких лиц на подконтрольную Киеву территорию.

Также здесь обратились к украинцам, которые планируют пересекать линию разграничения. Их попросили учесть карантинные ограничения и действия боевиков.

Кроме того, в Государственной пограничной службе пообещали оперативно информировать об изменениях в режиме работы контрольных пунктов въезда – выезда.

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Кратко об ограничениях на украинской границе

С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире в Украину запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют право на проживание).

С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.

Сейчас закрыты все пешие КПП, попасть в Украину можно только на авто.

Временно закрыто 123 пункта пропуска вдоль всей границы Украины.



Где сегодня можно пересечь украинскую границу / Инфографика 24 канала