Бойовики завертають українців на лінії розмежування: деталі

Обмеження на перетин лінії розмежування з окупованими територіями триватимуть щонайменше до 22 травня. Саме до цього числа наразі діє карантин в Україні. За окремим рішенням командувача Об’єднаних сил українці все ж можуть перетнути лінію розмежування, але лише з українського боку. Натомість бойовики завертають людей у "сіру зону".

Командувач ОС ухвалює рішення щодо перетину лінії розмежування з боку тієї чи іншої людини, якщо у неї виникли причини гуманітарного характеру або критичні життєві обставини. Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Важливо Закриття частини пунктів пропуску на кордонах України до 22 травня: що відомо

Зокрема, з 22 березня було надано 283 таких індивідуальних дозволи. Більшість із них – 236 дозволів – було надано для перетину лінії розмежування у пункті пропуску "Станиця Луганська".

Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення командувача ОС. Більш як два десятки осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в "сіру зону",

– повідомили у відомстві.

У Держприкордонслужбі додали, що їхні співробітники оперативно забезпечували повернення таких осіб на підконтрольну Києві територію.

Також тут звернулися до українців, які планують перетинати лінію розмежування. Їх попросили врахувати карантинні обмеження та дії бойовиків.

Крім того, у Державній прикордонній службі пообіцяли оперативно інформувати про зміни в режимі роботи контрольних пунктів в’їзду – виїзду.

Зверніть увагу Понад пів тисячі українців повернулися додому з-за кордону за останню добу

Коротко про обмеження на українському кордоні

З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають право на проживання).

З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.

Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.

Наразі закрито усі піші КПП, потрапити в Україну можна лише на авто.

Тимчасово закрито 123 пункти пропуску уздовж усього кордону України.



Де сьогодні можна перетнути український кордон / Інфографіка 24 каналу