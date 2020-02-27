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      Пять самых популярных кроссоверов: бестселлеры среди украинцев

      - Читати новину українською

      Украинцы продолжают пересаживаться на кроссоверы. Они занимают верхние строчки в рейтингах самых популярных моделей, вытеснив седаны. В начале года бестселлером на украинском рынке автомобилей стала Toyota RAV-4, ее выбрали пол тысячи наших соотечественников.

      Второе место занял Renault Duster, вслед за ним KIA Sportage и Toyota Land Cruiser Prado. Единственной легковой моделью самых популярных машин в январе стала чешская Skoda Octavia, которую выбрали примерно 300 покупателей.

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      Клиенты аргументируют свой выбор не только плохим состоянием дорог в стране, но и тем, что кроссоверы удобнее в повседневной жизни: с более высокой посадкой и лучшим обзором. К тому же, такие модели легче потом продать.

      2 место

      рено дастер
      Renault Duster – вторая ступень среди самых популярных моделей

      3 место

      кіа спортаж
      ​KIA Sportage на третьей строчке среди украинцев

      4 место

      тойота
      Toyota Land Cruiser Prado – четвертая позиция в рейтинге

      5 место


      Закрывает пять бестселлеров Skoda Octavia

      Про инновационную систему торможения от GM для пикапов и кто приобрел первую модель Chevrolet Corvette C8 3 VIN-кодом 001 смотрите в видео:

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины рейтинги Авто Транспорт Авто24
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