Пять самых популярных кроссоверов: бестселлеры среди украинцев
Украинцы продолжают пересаживаться на кроссоверы. Они занимают верхние строчки в рейтингах самых популярных моделей, вытеснив седаны. В начале года бестселлером на украинском рынке автомобилей стала Toyota RAV-4, ее выбрали пол тысячи наших соотечественников.
Второе место занял Renault Duster, вслед за ним KIA Sportage и Toyota Land Cruiser Prado. Единственной легковой моделью самых популярных машин в январе стала чешская Skoda Octavia, которую выбрали примерно 300 покупателей.
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Клиенты аргументируют свой выбор не только плохим состоянием дорог в стране, но и тем, что кроссоверы удобнее в повседневной жизни: с более высокой посадкой и лучшим обзором. К тому же, такие модели легче потом продать.
2 место
Renault Duster – вторая ступень среди самых популярных моделей
3 место
KIA Sportage на третьей строчке среди украинцев
4 место
Toyota Land Cruiser Prado – четвертая позиция в рейтинге
5 место
Закрывает пять бестселлеров Skoda Octavia
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