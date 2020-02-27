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      П'ять найпопулярніших кросоверів: бестселери серед українців

      -
      Toyota RAV-4 / GettyImages

      Українці продовжують пересідати на кросовери. Вони займають верхні сходинки у рейтингах найпопулярніших моделей, витіснивши седани. На початку року бестселером на українському ринку автомобілів стала Toyota RAV-4, її обрали пів тисячі наших співвітчизників.

      Другу сходинку посів Renault Duster, слідом за ним KIA Sportage та Toyota Land Cruiser Prado. Єдиною легковою моделлю найпопулярніших машин в січні стала чеська Skoda Octavia, яку обрали приблизно 300 покупців.

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      Клієнти аргументують свій вибір не тільки поганим станом доріг в країні, а й тим, що кросовери зручніші у повсякденному житті: з вищою посадкою та кращим оглядом. До того ж, такі моделі легше потім продати.

      2 місце

      рено дастер
      Renault Duster – друга сходинка серед найпопулярніших моделей

      3 місце

      кіа спортаж
      ​KIA Sportage на третій сходинці серед українців

      4 місце

      тойота
      Toyota Land Cruiser Prado – четверта позиція у рейтингу

      5 місце


      Закриває п’ять бестселерів ​​​​​​​Skoda Octavia

      Про інноваційну систему гальмування від GM для пікапів та хто придбав першу модель Chevrolet Corvette C8 3 VIN-кодом 001 дивіться у відео:

       

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Рейтинги Авто Транспорт Авто24
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