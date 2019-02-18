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      Пятая годовщина расстрелов на Майдане: хроника кровавых событий

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      Ровно 5 лет назад мирный протест на Майдане перешел в горячую стадию. Запланированный митинг под Верховной Радой превратился в кровавую бойню и уже через 3 дня украинцы проснулись в другой стране.

      Режим был свергнут ценой сотни жизней протестующих, которых впоследствии назовут Небесной сотни.

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      18 февраля евромайдановцы двинулись к Верховной Раде. Мирным протестом они требовали от депутатов вернуть Конституцию редакции 2004 года и уменьшить полномочия тогда еще действующего президента Виктора Януковича.

      Майдан 18 лютого Беркут
      Огонь на Майдане

      Шествие быстро превратилось в массовую бойню – правительственный квартал плотно окружили до тысячи силовиков. В протестующих летели резиновые пули и свето-шумовые гранаты, а лежащих били дубинками. Майдановцы, в строительных касках и с деревянными щитами, отбивались брусчаткой и петардами. Центр Киева превратился в поле боя.

      19 февраля заголовки информационных сайтов запестрели сообщениями о десятках раненых и первых погибших. В это время начальник штаба национального сопротивления Александр Турчинов из парламента отправляется в Администрацию Президента на встречу с Виктором Януковичем.

      Они договариваются о перемирии и Турчинов дает приказ протестующим отступать на Майдан, но "Беркут" не останавливается, вдогонку в участников самообороны летят резиновые пули. Противостояния продолжаются – силовики вплотную подошли к баррикадам Майдана.

      Євромайдан майдан снайпери 18 лютого
      Снайперы в Правительственном квартале

      Людей со сцены призвали ехать в центр Киева. Но добраться в сердце столицы стало не так просто. Станции метро "Крещатик", "Майдан Независимости", "Арсенальная" и "Почтовая площадь" закрыли на вход и выход. К вечеру движение метро полностью остановили, а ГАИ ограничила въезд в Киев.

      Власти объявили антитеррористическую операцию и начала масштабный штурм Майдана. Со стороны Институтской применили водомет. Со стороны Европейской площади начали крушить баррикаду.

      Уже около полуночи загорелся Дом профсоюзов. Сколько людей погибло в том пожаре, до сих пор точно неизвестно.

      Будинок профспілок київ майдан 18 лютого
      Пожар в Доме профсоюзов

      Этот день стал точкой невозврата. 18 февраля погибло 23 активиста площади и 5 правоохранителей. Еще 500 человек получили ранения но самое страшное революционеров ждало только впереди.

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Жертвы Виктор Янукович Евромайдан Беркут Небесная Сотня
      Источник: 24 канал
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