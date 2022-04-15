У стелы собралось несколько десятков человек с "кислым" выражением на лицах
Украинский активист Сергей Стерненко опубликовал видео из временно оккупированного Севастополя. Там к стеле с надписью "Российскому флоту быть" принесли венок с надписью "Москва".
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В общей сложности у стелы собралось несколько десятков человек с "кислым" выражением на лицах. В их числе русские пропагандисты, военные преступники и религиозные представители. Вероятно, отпевают крейсер.
В Севастополе принесли венок к стеле о российском флоте – видео
Украина потопила крейсер "Москва": коротко
- О "странных вещах" на ракетном крейсере "Москва", который в феврале атаковал украинских защитников острова Змеиный, стало известно вечером 13 апреля.
- Флагман Черноморского флота России получил повреждения в результате удара украинской противокорабельной ракетой "Нептун".
- Россия сначала скрывала удар по крейсеру, заявляя о пожаре. Впоследствии Кремлю пришлось признать, что крейсер затонул.
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