Судье в отставке Борису Плахтию удалось через суд увеличить себе пенсию. Именно он в 1987 году по сфабрикованным документам КГБ приговорил к расстрелу воина УПА Ивана Гончарука.

Требование от Плахтия о перерасчете суммы пенсии поступило в суд еще в марте 2020 года. Осенью суд удовлетворил его ходатайство.

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Зато пенсионный фонд даже не стал подавать апелляцию. Поэтому решение вступило в силу. Сейчас Плахтий ежемесячно получает 202 895 гривен пенсии.

Заметим, что после распада Советского Союза судья Плахтий остался на своей должности. В отставку он ушел только в 2006 году.

Обратите внимание! В марте дочь Бориса Плахтия на 4 года избрали в Высший совет правосудия. Она уже принесла присягу.

Гончарука полностью реабилитировали

29 апреля Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий полностью реабилитировала Гончарука. Он был последним воином УПА, которого расстреляли в СССР.

В 1987 году 62-летнего пенсионера из Харькова приговорили к смертной казни. Причем – по обвинению, за которые он уже отбыл наказание в концлагере.

Гончарука расстреляли за 2 года до провозглашения независимости Украины. Дело шилось белыми нитками от начала и до конца,

– подчеркнул историк Владимир Бирчак.