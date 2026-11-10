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"Как это сделать, не знаю": Лавров заявил о плане Кремля по обеспечению безопасности в Евразии

Татьяна Бабич
У России есть собственный план по архитектуре безопасности Евразии

У России есть собственный план по "архитектуре безопасности" Евразии / Getty Images

Россия разработала собственный документ с видением новой архитектуры безопасности в Евразии и рассчитывает на диалог с Белым домом. Однако 10 ноября Сергей Лавров публично признал, что не знает, как именно воплотить этот замысел.

О позиции Кремля министр иностранных дел страны-агрессора рассказал во время выступления на Международном форуме по коллективной безопасности в Москве.

 
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Что предлагает Москва?

По словам Лаврова, цель предстоящих переговоров заключается в поиске "честного баланса интересов", при котором ни одна из сторон не окажется под угрозой.

В то же время российский чиновник признал, что четкого видения реализации таких идей у Москвы пока нет.

Как это сделать, не знаю. Это еще предстоит выяснить. У нас есть свой позиционный документ– заявил Лавров.

Глава российского МИД не стал раскрывать никаких конкретных положений или пунктов этого документа.

Он лишь упомянул об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), утверждая, что эта структура уже взаимодействует с Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества.

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Позиция Украины относительно договоренностей

Вопрос архитектуры безопасности остается одним из ключевых на фоне обсуждений о завершении войны.

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Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что любые отдельные договоренности с Москвой без реального прекращения боевых действий будут представлять прямую опасность. Глава государства подчеркнул, что Украина не допустит возврата к Ялтинским соглашениям и не примет решений, принятых без ее участия.

Европейские столицы также настаивают на том, что любые дискуссии о претензиях России возможны только после полного прекращения агрессии.

В то же время в Вашингтоне высказывают настаивают на привлечении Европы а к мирным переговорам, чтобы союзники могли напрямую влиять на вопросы безопасности.

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