У России есть собственный план по "архитектуре безопасности" Евразии / Getty Images
Россия разработала собственный документ с видением новой архитектуры безопасности в Евразии и рассчитывает на диалог с Белым домом. Однако 10 ноября Сергей Лавров публично признал, что не знает, как именно воплотить этот замысел.
О позиции Кремля министр иностранных дел страны-агрессора рассказал во время выступления на Международном форуме по коллективной безопасности в Москве.
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Что предлагает Москва?
По словам Лаврова, цель предстоящих переговоров заключается в поиске "честного баланса интересов", при котором ни одна из сторон не окажется под угрозой.
В то же время российский чиновник признал, что четкого видения реализации таких идей у Москвы пока нет.
Как это сделать, не знаю. Это еще предстоит выяснить. У нас есть свой позиционный документ
Глава российского МИД не стал раскрывать никаких конкретных положений или пунктов этого документа.
Он лишь упомянул об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), утверждая, что эта структура уже взаимодействует с Содружеством Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организацией сотрудничества.
Прогнозы
Позиция Украины относительно договоренностей
Вопрос архитектуры безопасности остается одним из ключевых на фоне обсуждений о завершении войны.
Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что любые отдельные договоренности с Москвой без реального прекращения боевых действий будут представлять прямую опасность. Глава государства подчеркнул, что Украина не допустит возврата к Ялтинским соглашениям и не примет решений, принятых без ее участия.
Европейские столицы также настаивают на том, что любые дискуссии о претензиях России возможны только после полного прекращения агрессии.
В то же время в Вашингтоне высказывают настаивают на привлечении Европы а к мирным переговорам, чтобы союзники могли напрямую влиять на вопросы безопасности.
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