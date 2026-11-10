"Як це зробити, не знаю": Лавров заявив про план Кремля щодо безпеки в Євразії

Про позицію Кремля міністр закордонних справ країни-агресорки розповів під час виступу на Міжнародному форумі з колективної безпеки в Москві.

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Що пропонує Москва?

За словами Лаврова, мета майбутніх переговорів полягає в пошуку "чесного балансу інтересів", за якого жодна зі сторін не опиниться під загрозою.

Водночас російський урядовець визнав, що чіткого бачення реалізації таких ідей у Москви наразі немає.

Як це зробити, не знаю. Це ще належить з'ясувати. У нас є свій позиційний документ– заявив Лавров.

Глава російського МЗС не став розкривати жодних конкретних положень чи пунктів цього документа.

Він лише згадав про Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), стверджуючи, що ця структура вже взаємодіє зі Співдружністю Незалежних Держав (СНД) та Шанхайською організацією співпраці.

Позиція України щодо домовленостей

Питання безпекової архітектури залишається одним із ключових на тлі обговорень щодо завершення війни.

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Раніше президент Володимир Зеленський застерігав, що будь-які сепаратні домовленості з Москвою без реального припинення бойових дій нестимуть пряму небезпеку. Глава держави підкреслив, що Україна не допустить повернення до Ялтинських домовленостей і не прийме рішень, ухвалених без її участі.

Європейські столиці також наполягають, що будь-які дискусії щодо претензій Росії можливі лише після повного зупинення агресії.

Водночас у Вашингтоні наполягають на залученні Європи до мирних перемовин, аби союзники безпосередньо впливали на безпекові питання.