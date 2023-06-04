Министр обороны Украины Алексей Резников, присутствовавший на конференции 3 июня, подверг резкой критике так называемый "мирный план" Индонезии. Также он добавил, что хотя страны уже сформировали "очередь" из желающих вести переговоры с Россией, Украине действительно нужны "инструменты, чтобы завершить войну".

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Что не так с "планом мира" Индонезии

По плану, предложенному Индонезией на саммите безопасности в Сингапуре, Украина и Россия должны немедленно прекратить огонь и отступить с передовых позиций на 15 километров, чтобы создать демилитаризованную зону. Кроме того, в Индонезии также предложили провести референдумы по так называемым "спорным территориям", которые Россия оккупировала во время войны.

Между тем ООН должна сформировать силы мониторинга и наблюдения и развернуть их вдоль всей зоны столкновения войск.

Я постараюсь быть вежливым. Это похоже на российский план, а не на индонезийский,

– прокомментировал предложение Резников.

Позже министр обороны назвал план "странным" и добавил, что с ним Индонезия его не обсуждала.

Что обсуждали на саммите безопасности в Сингапуре

Во время саммита по безопасности Шангри-Ла бывший посол Китая в США Цуй Тянкай заявил, что Европа "неправильно управляла" собственной безопасностью, что и привело к войне в Украине, и теперь должна искать указаний в Азии.

"Раньше мы искали в Европе опыт региональной интеграции, но сегодня люди в Европе и Атлантике могут учиться у нас. Мы также должны чему-то научиться, чему-то очень важному, по вашему неуспеху. Я не хочу использовать слово "провал", а отсутствие успеха", – заявил он.

В Китае снова напомнили и о позиции по войне в Украине – там убеждены, что завершить ее можно только путем мирных переговоров с агрессором. Резников заявил, что любые переговоры с Россией невозможны, пока Россия не вернет все захваченные территории.

Нам сейчас не нужен фасилитатор. Наша страна все еще ведет войну,

– сообщил он.

Также он предложил Китаю попытаться остановить российскую агрессию и убедить ее как "старший брат". Цуй Тянкай отказался, аргументировав это тем, что навязывать свои идеи другим государствам – "не традиция Китая".