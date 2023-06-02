Блинкен заявил, что Штаты вместе с Украиной и союзниками все еще ищут путь к консенсусу по поводу "долговременного мира" в Украине. Но Вашингтон будет поощрять инициативы других стран.

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Что известно о поисках мира для Украины

Энтони Блинкен сообщил, что если Бразилия, Китай или любая другая страна поддержат территориальную целостность Украины, ее независимость и Устав ООН, США готовы присоединиться к их инициативам по прекращению войны в Украине.

Но госсекретарь убежден, что прекращение огня, которое предлагают в своих "формулах" Бразилия и Китай, может быть только одной составляющей достижения долгосрочного мира. Без дополнительных шагов оно не только не поможет Украине, но и пошлет тревожный сигнал агрессорам по всему миру.

Прекращение огня просто замораживает текущие линии – и позволяет Путину консолидировать контроль над захватившей его территорией, а также отдохнуть, перевооружиться и повторно атаковать – это не справедливый и крепкий мир.

– заявил Блинкен.

Также госсекретарь сообщил, что США не прекратят военную помощь Украине. Напротив, Вашингтон намерен помочь Украине построить "армию будущего". Он убежден, что главное условие успешной дипломатии – способность Киева оградить себя от российской армии.

"Агрессивная война Путина против Украины была стратегической неудачей", – заявил Блинкен.

Он также заявил, что Россия должна понести ответственность за вторжение в Украину и выплатить репарации.

Позиция Бразилии по поводу войны в Украине

Президент Бразилии Лула да Силва, предложивший Украине еще один план мира, совсем недавно признал Россию агрессором. Ранее он предлагал Украине отдать Путину Крым, чтобы достичь мира, а во время поездки в Испанию заявлял, что не его дело говорить, кому принадлежит Донбасс. Якобы этот вопрос должны урегулировать между собой Москва и Киев.

Но недавно Лула да Силва заявил, что "вновь подтвердил позицию Бразилии по защите территориальной целостности Украины и осуждению вторжения". Бразилия голосовала за соответствующие резолюции в Совбезе ООН и на Генеральной Ассамблее, однако отказывается оказывать Украине военную помощь. Ранее Вашингтон обвинял бразильского президента в "пророссийском нейтралитете".

"Мирная формула" Китая

А в Китае, кажется, дошли до консенсуса с Европой – во время недавнего визита в страны ЕС спецпредставитель КНР Ли Хуэй заявил, что нашел общие взгляды по урегулированию "украинского кризиса" – именно так в Китае называют войну, развязанную Россией.

Весной Ли Хуэй посетил Киев, но впоследствии стало известно, что приезжал он не только в Украину, но и посетил Москву. Тем не менее спецпредставитель заявил, что Китай готов работать над достижением мира в Украине на основе международного права и принципов Устава ООН.

Ранее Китай уже предлагал выступить миротворцем – по этой формуле Украина и Россия должны были прекратить огонь и сесть за стол переговоров, однако о выводе российских войск с украинских территорий не говорилось. Не планирует Китай также прекращать сотрудничество со страной-агрессором: совсем недавно КНР и Россия подписали новые экономические соглашения.