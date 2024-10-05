Об этом заявил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Позиция Швейцарии относительно войны в Украине

Феликс Бауман указал, что действительно рад, что может объяснить позицию страны, и отметил, что, по его мнению, в контексте этого вопроса "возникло определенное недоразумение".

Прежде всего, Швейцария не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на прошлой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во-вторых, мы были на встрече, но как наблюдатели. И третий важный пункт: Швейцария не изменила своей позиции,

– подчеркнул посол.

Швейцария убеждена, что решение в ответ на агрессию России должно полностью уважать международное право, Устав ООН и, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Бауманн отметил, что стоит рассматривать все мирные планы, которые уважают упомянутые основополагающие принципы.

"И именно это мы видели в итоговом коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине, состоявшегося в Швейцарии в июне. Этот саммит был построен на предыдущих дискуссиях на основе украинской Формулы мира и других мирных предложений, которые соответствуют международному праву и Уставу ООН", – сказал Бауманн.

Он добавил, что в соответствии с этой позицией МИД Швейцарии решил участвовать в качестве наблюдателя во встрече, инициированной китайской и бразильской сторонами.