Про це заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Позиція Швейцарії щодо війни в Україн

Фелікс Бауман вказав, що дійсно радий, що може пояснити позицію країни, та зазначив, що, на його думку, у контексті цього питання "виникло певне непорозуміння".

Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції,

– наголосив посол.

Швейцарія переконана, що рішення у відповідь на агресію Росії має повністю поважати міжнародне право, Статут ООН та, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України.

Бауманн наголосив, що варто розглядати всі мирні плани, які поважають згадані основоположні принципи.

"І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української Формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН", – сказав Бауманн.

Він додав, що відповідно до цієї позиції МЗС Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами.