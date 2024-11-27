В статье для шведского таблоида Dagens Industri глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, говорится ли в плане Зеленского о 5-й статье НАТО, передает 24 Канал.

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Союзников это ни к чему не обязывает

Ермак напомнил, что План победы содержит 5 пунктов:

Приглашение Украины в НАТО.

Увеличение военной поддержки без ограничений на использование оружия.

Пакет неядерных средств сдерживания.

Предоставление партнерам доступа к критическому украинскому сырью.

Замена военных контингентов США в Европе украинскими частями.

По словам чиновника, реализация первых трех пунктов поставила бы Украину в выгодную переговорную позицию во время переговоров с Россией.

В то же время отправка приглашения Украине не создаст никаких обязательств для союзников по НАТО согласно статье 5. Однако это побудило бы Россию обратиться к дипломатии и подорвало бы намерение Путина продолжать войну.

Ермак подчеркнул, что различные мирные инициативы, предусматривающие прекращение огня без железных гарантий безопасности для Украины, поощряют Россию начать еще одно полномасштабное вторжение в ближайшее время.

Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все враждующие стороны имеют желание прекратить войну. Кроме того, ситуация должна быть возвращена по крайней мере до состояния 23 февраля 2022 года. Это было бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку полоса Украины была оккупирована до этой даты,

– подчеркнул руководитель Офиса президента.

К слов, ранее Зеленский заявил, что Киев никто не может заставить молча сидеть за столом переговоров.