Свои мысли бывший премьер-министр Британии изложил в колонке для издания The Spectator, передает 24 Канал.

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Пункты победы Украины от Джонсона

Борис Джонсон убежден, что Запад должен следовать плану победы Украины, который очертит Владимир Зеленский в США в ближайшие дни. За его словами, партнеры должны положить конец всем задержкам и отказаться от мантры с Украиной "сколько нужно".

Во-первых, политик предлагает показать, что Запад настроен серьезно – и дать украинцам право использовать то оружие, которое у них есть.

"Безумно (и жестоко) настаивать на том, что они пытаются защитить себя от бомбардировки одной рукой, связанной за спиной", – указывает Джонсон.

Во-вторых, союзникам Украины нужно выработать пакет кредитов по масштабу ленд-лиза. Джонсон предлагает выделить полтриллиона долларов, как предлагал бывший госсекретарь США Майк Помпео, или даже триллион.

В краткосрочной перспективе гигантский пакет ленд-лиза даст Кремлю сообщение о том, что мы собираемся превзойти вас в финансовом плане и поддержать Украину в масштабах, которых вы не можете надеяться,

– пишет бывший премьер.

В-третьих, Борис Джонсон считает, что нужно положить конец двусмысленности – Украина должна вступить в НАТО в ближайшие несколько месяцев. Политик предлагает распространить действие статьи 5 Устава НАТО – о том, что нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех – на территорию Украины, которая сейчас контролируется Киевом. Это позволило бы защитить большую часть нашей страны одновременно поддерживая право отстаивать остальные. Статья 6 устава НАТО определяет, что страны могут быть членами, даже если гарантия безопасности не распространяется на все их международно признанные территории.

"Введя Украину в НАТО, мы послали бы Кремлю решающий месседж, который россияне действительно должны услышать. Сообщение такое: это все. Все закончилось. У вас больше нет империи. У вас нет "ближнего зарубежья" или "сферы влияния". Вы не имеете права указывать украинцам, что делать", – пишет Джонсон.