Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, заметив, что, вероятно, план победы Украины предусматривает возможность участия нашего государства в различных международных организациях. Прежде всего речь идет и о НАТО. Но тут есть определенные проблемы.

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Как достичь завершения войны в Украине

Как отметил Буряченко, вступление Украины в НАТО действительно способно гарантировать устойчивый мир для нашего государства. Однако тут начинаются проблемы. Ведь не все члены Альянса сейчас согласятся на такой шаг. Они боятся, что это приведет к войне с Россией.

В этом контексте интересно новое заявление Столтенберга об Украине. Уже бывший генсек НАТО по крайней мере озвучил возможность вступления с частично оккупированными территориями. В таком случае вряд ли Путин рискнет снова напасть на наше государство.

Как это могут реализовать на практике – очень трудно сказать. Но кажется, что сейчас с нашими партнерами идут постоянные разговоры и рассматриваются десятки вариантов, как достичь справедливого и устойчивого мира для Украины,

– сказал Буряченко.

Обратите внимание! В конце сентября президент Владимир Зеленский совершил визит в США. Он представил план победы Украины как президенту Джо Байдену, так и кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу.

По состоянию на сейчас уже было разрушено огромное количество "красных линий" Путина. И новой проблемой и шагом к эскалации с его стороны могут быть ядерные испытания и провокации с тактическим ядерным оружием в Беларуси. Такие действия будут серьезно восприняты партнерами Украины. Соответственно уже сейчас нужны жесткие шаги.

Нам с партнерами нужно определяться, какой сейчас стратегический план. Формула мира есть. Саммит мира есть, где указаны приоритеты, что должно происходить, чтобы мир был справедливым. Но чтобы дойти до реализации, нужен такой силовой буст и стратегическое видение. Вот насколько я понимаю, именно сейчас это и происходит,

– подчеркнул Буряченко.