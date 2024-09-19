Такое мнение высказал пока еще действующий Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на мероприятии Немецкого фонда Маршалла сегодня, 19 сентября, которого цитирует ЕП. Заметим, что уже в конце сентября он покинет свою должность.

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Столтенберг назвал простой способ быстрого мира в Украине

Как отметил Генсек, самым быстрым способом для завершения войны является поражение. Однако это приведет не к миру, а к российской оккупации.

Сегодня Путин считает, что может достичь своих целей на поле боя. И он верит, что может переждать нас. Именно поэтому он продолжает вести свою жестокую войну. Я не верю, что мы можем заставить Путина передумать. Но я верю, что мы можем изменить его расчеты,

– заявил Столтенберг.

По его мнению, для этого Запад должен передать Украине как можно больше оружия, чтобы российский диктатор Владимир Путин отказался от мысли, что он якобы может силой захватить украинские территории. По его словам, чем надежнее будет долгосрочная военная поддержка, тем быстрее закончится война.

"Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира и прекратить войну", – резюмировал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг скептически относится к угрозам российского диктатора относительно дискуссий о разрешении Украине бить по России дальнобойным оружием., поскольку Путин и раньше объявлял много красных линий, но не пошел на эскалацию.