Таку думку висловив поки ще чинний Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на заході Німецького фонду Маршалла сьогодні, 19 вересня, якого цитує ЄП. Зауважимо, що вже наприкінці вересня він залишить свою посаду.

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Столтенберг назвав простий спосіб швидкого миру в Україні

Як зауважив Генсек, найшвидшим способом для завершення війни є поразка. Однак це призведе не до миру, а до російської окупації.

Сьогодні Путін вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що може перечекати нас. Саме тому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змусити Путіна передумати. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки,

– заявив Столтенберг.

На його думку, для цього Захід має передати Україні якомога більше зброї, аби російський диктатор Владімір Путін відмовився від думки, що він нібито може силою загарбати українські території. За його словами, що надійнішою буде довгострокова військова підтримка, то швидше закінчиться війна.

"Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру і припинити війну", – резюмував він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скептично ставиться до погроз російського диктатора стосовно дискусій щодо дозволу Україні бити по Росії далекобійною зброєю., оскільки Путін і раніше оголошував багато червоних ліній, але не пішов на ескалацію.