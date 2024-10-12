Глава Офиса Президента отметил в эфире телемарафона, что решение СНБО касается невозможности вести переговоры с Путиным. Также издание Reuters писало, что Украина хочет организовать Саммит мира в декабре и стремится, чтобы присутствовала Россия.

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Что рассказал Ермак о втором Саммите мира

Что касается возможного участия представителей России, наша позиция неизменна – когда будет готов План и на втором Саммите мы не исключаем возможность присутствия представителей России, которым может быть представлен этот План,

– заявил Андрей Ермак.

Он также пояснил, что План победы украинцам не представили, потому что Киев не хочет никоим образом говорить что-то, что может быть использовано против Украины.

Кстати, Владимир Зеленский раскрыл три первых пункта Плана победы Украины, который включает быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров до конца декабря. В частности, президент заявил: