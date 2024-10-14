Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что поддержка Запада в этом вопросе является определяющей. От наших партнеров зависит, будет ли действенным План победы.

Обратите внимание План победы Зеленского: что это дает Украине, согласится ли с ним Россия и заработает ли до зимы

Почему украинцы не первые

План победы – это комплекс действий, который предложил Владимир Зеленский, для того, чтобы принудить Россию к миру. Для его реализации важна поддержка партнеров, в частности соответствующее количество оружия, которое они должны предоставить, санкции против России, снятие неформальных запретов на удары.

Они (партнеры Украины – 24 Канал) должны четко сказать, что готовы, потому что это реалистичный план, а не абстрактный, построенный на теории. Нет, он построен на анализе того, что мы видим на линии фронта, и учитывая удары украинского оружия по территории России и на операцию в Курской области,

– отметил Подоляк.

Понятно, что Россия имеет существенные дефициты. Они только растут, а компенсировать их можно только благодаря сотрудничеству с КНДР и Ираном. Анализ этих фактов также предоставлен нашим партнерам. Он положен в основу экономической составляющей этого плана. Ведь санкции, которые не работают в полной мере, позволяют России зарабатывать необходимые средства.

Все это надо было представить сначала для партнеров, ведь там есть часть, которую они должны выполнить. Безусловно, есть часть работы, которую выполняет Украина, но если мы говорим о видах и количестве оружия, об отмене всех неформальных запретов, то эти пункты зависят от Запада.

Если партнеры говорят, что готовы полностью к этому присоединиться, то тогда понятно, что план будет абсолютно действенным. Логика такая – презентуем тем, кто является партнером именно с ресурсной точки зрения, а после этого, чтобы говорить не о теории, а о практике, которая насыщена инструментом, будет презентация для широкой общественности,

– пояснил советник председателя ОПУ.

Он добавил, что до сих пор продолжаются переговоры в тематических группах с партнерами. Говорится о количестве, параметры, но в ближайшем будущем План победы увидит и украинцы.

К слову, советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко написал, что Президент Украины представит План победы 16 октября в Верховной Раде. По его словам, это единственная вероятная причина такого мероприятия.