Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що підтримка Заходу у цьому питанні є визначальною. Від наших партнерів залежить, чи буде дієвим План перемоги.

Зверніть увагу План перемоги Зеленського: що це дає Україні, чи погодиться із ним Росія та чи запрацює до зими

Чому українці не перші

План перемоги – це комплекс дій, який запропонував Володимир Зеленський, для того, щоб примусити Росії до миру. Для його реалізації важлива підтримка партнерів, зокрема відповідна кількість зброї, яку вони мають надати, санкції проти Росії, зняття неформальних заборон на удари.

Вони (партнери України – 24 Канал) мають чітко сказати, що готові, бо це реалістичний план, а не абстрактний, побудований на теорії. Ні, він побудований на аналізі того, що ми бачимо на лінії фронту, і з огляду на удари української зброю по території Росії та на операцію у Курській області,

– зауважив Подоляк.

Зрозуміло, що Росія має суттєві дефіцити. Вони тільки зростають, а компенсувати їх вона можна лише завдяки співпраці з КНДР та Іраном. Аналіз цих фактів також наданий нашим партнерам. Він покладений в основу економічної складової цього плану. Адже санкції, які не працюють повною мірою, дозволяють Росії заробляти необхідні кошти.

Все це треба було презентувати спершу для партнерів, адже там є частина, яку вони мають виконати. Безумовно, є частина роботи, яку виконує Україна, але якщо ми говоримо про види й кількість зброї, про скасування всіх неформальних заборон, то ці пункти залежать від Заходу.

Якщо партнери говорять, що готові повністю до цього долучитись, то тоді зрозуміло, що план буде абсолютно дієвим. Логіка така – презентуємо тим, хто є партнером саме з ресурсного погляду, а після цього, щоб говорити не про теорію, а про практику, яка насичена інструментом, буде презентація для широкого загалу,

– пояснив радник голови ОПУ.

Він додав, що досі продовжуються переговори в тематичних групах з партнерами. Мовиться про кількість, параметри, але в найближчому майбутньому План перемоги побачить й українці.

До слова, радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко написав, що Президент України представить План перемоги 16 жовтня у Верховній Раді. За його словами, це єдина ймовірна причина такого заходу.