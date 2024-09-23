Зеленский убежден, что Украина выигрывает время для США и решает их проблемы, сказал он изданию The New Yorker. И рассказал, что произойдет, если Джо Байден не захочет поддержать план победы, который украинский лидер привез в США.

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Что будет, если Байден откажется поддерживать Украину

Это ужасная мысль. Это означало бы, что Байден не хочет закончить войну способом, который лишает Россию победы. И мы оказались бы в очень долгой войне – невозможной, изнурительной ситуации, в которой погибло бы множество людей,

– ответил Зеленский.

Он подчеркнул: не может ни в чем обвинять Байдена, ведь тот сделал исторический шаг, когда поддержал Украину в начале войны. Примеру США последовали другие партнеры, так что то решение Байдена стало большим достижением.

Что Зеленский сказал бы американцам

"Украина сделала все возможное, чтобы удержать Америку от этой войны. Путин рассчитывал на победу над Украиной в быстрой кампании, и если бы Украина не устояла, Путин пошел бы дальше. Давайте рассмотрим, какими были бы последствия. Во-первых, в Европу, Америку и Канаду прибыло бы около сорока миллионов иммигрантов. Во-вторых, вы потеряли бы крупнейшую страну Европы – огромный удар по влиянию Америки на континенте. Россия теперь будет иметь там тотальное влияние. Вы бы потеряли всех – Польшу, Германию, – и ваше влияние было бы нулевым", – объяснил гарант.

По его словам, устойчивость Украины позволила Америке решить много других проблем. Наше государство не является членом НАТО, но если бы Путин ударил по Польше или странам Балтии, американцам пришлось бы полноценно воевать, перебрасывать войска и переводить свою экономику на военные рельсы.

"Поэтому говорить, что вы уже давно в этой войне, просто неправдиво. Вовсе наоборот: я считаю, что мы защитили Америку от тотальной войны. Вот еще один важный элемент: это война отсрочки для Соединенных Штатов. Это способ выиграть время", – акцентировал украинский лидер.

Еще Зеленский отметил: Украина исключена из Европейского Союза и НАТО, почти треть ее территории оккупирована. Возможно, России будет этого достаточно, возможно, Путин и не захочет полного поражения Киева и вместо этого переключится на Польшу – "в ответ на какую-то провокацию со стороны Беларуси, например".

Итак, после двух с половиной лет вашей поддержки и инвестиций – за что мы вам очень благодарны – вы можете умножить их все на ноль. Америке придется начинать инвестировать с нуля, и в войну совсем другого рода. В ней сражались бы американские солдаты. Что, следует добавить, принесло бы России огромную пользу,

– завершил глава государства.