Факт выступления Зеленского подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Известно, что одной из тем встречи лидеров ЕС станет дальнейшая поддержка Украины.

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Украина представит план победы партнерам

Сергей Никифоров не уточнил темы будущего выступления президента. В то же время в вечернем обращении 14 октября Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина представит всем партнерам в Европе стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны.

Президент также отметил, что план победы будет представлен публично.

Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка,

– добавил Зеленский.

На заседании лидеры ЕС планируют обсудить войну "во всех ее измерениях, в частности развитие событий на фронте, а также продолжение всесторонней поддержки Украины и ее народа".

К слову, ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко также сообщил, что Владимир Зеленский представит План победы Украины Верховной Раде. Это случится уже в среду, 16 октября.