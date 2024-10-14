Факт виступу Зеленського підтвердив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров. Відомо, що однією з тем зустрічі лідерів ЄС стане подальша підтримка України.

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Україна представить план перемоги партнерам

Сергій Никифоров не уточнив теми майбутнього виступу президента. Водночас у вечірньому зверненні 14 жовтня Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна представить всім партнерам у Європі стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни.

Президент також наголосив, що план перемоги буде представлений публічно.

Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка,

– додав Зеленський.

На засіданні лідери ЄС планують обговорити війну "в усіх її вимірах, зокрема розвиток подій на фронті, а також продовження всебічної підтримки України та її народу".

До слова, раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко також повідомив, що Володимир Зеленський представить План перемоги України Верховній Раді. Це трапиться вже у середу, 16 жовтня.