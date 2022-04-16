Они не хотят быть "пушечным мясом" в армии оккупанта. Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на данные ГУР.

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За счет мобилизованных планировали сформировать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Однако эту задачу не удалось выполнить.

Личный состав, который все же удалось привлечь, обеспечивают непригодными для использования амуницией и оружием,

– говорится в сообщении.

При этом представители российской армии, проводящие рекрутинг, обещают задействовать "новобранцев" в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охране дорог и военных объектов, улучшении оборонных позиций. Также они используются для выявления позиций украинских защитников.

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