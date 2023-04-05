За последнюю неделю россияне зашли в юго-восточную часть центра города, но это трудно назвать каким-нибудь "прорывом". Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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Фейковые "победы" россиян

По словам специалиста, перед входом в эту часть центра Бахмута российские войска его фактически уничтожили. Там уже разрушены любые рубежи, которые можно было эффективно и качественно удерживать.

Наши войска в этом очень ограниченном пространстве совершают маневры, отходят на более выгодные рубежи. При боях в центре города там продолжается борьба за каждую улицу,

– объяснил Андрей Крамаров.

Так что россиянам приходится класть огромное количество бронетехники и живой силы в боях всего за одну улицу в районном центре. Эффективность такой тактики – абсолютно низкая.

"Что изменилось – враг фактически прекратил попытки окружения города. Последняя такая попытка была вчера утром – это было какое-то движение в сторону Часового Яра к северу от Хромового", – рассказал военный эксперт.

По его словам, поняв бесперспективность своих попыток окружить Бахмут, россияне фактически прекратили их. Все силы, которые были на этом направлении, перебросили на лобовые атаки города.

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Положительные и отрицательные аспекты боев за Бахмут

Специалист также отметил, что в сети много видео от украинских военных, которые находятся непосредственно в центре Бахмута. Часто они отмечают удачные действия украинского командования.

То есть, нам удается сохранять свой личный состав, не подвергать опасности нашу технику. При этом продолжают наносить там сокрушительные поражения врагу,

– отметил Андрей Крамаров.

В то же время негативной "традицией" остается то, что российские войска, продолжая свое наступление, сравнивают Бахмут с землей. Там фактически не осталось уцелевших домов.

Весомое достижение ВСУ в Бахмуте

Еще раньше россияне активно пытались перерезать трассу, ведущую в Бахмут. Впрочем, им ничего не удалось. В то же время, идти вдоль трассы – это смертельная опасность для врага, ведь он будет еще больше обнажать собственные фланги.

"Все это выступление от Ивановского до Бахмута – это все наша эшелонированная оборона. Вооруженные Силы Украины нивелировали возможности врага по проведению действий на окружение, вывели его на единственную возможность – лобовые атаки, которые сейчас проходят в самом Бахмуте", – заявил военный эксперт.

В дальнейшем даже если украинское командование будет решать отходить по чуть-чуть, то каждый такой рубеж будет даваться врагу все труднее и труднее.

Это очень сложная эшелонированная оборона. Самое главное достижение Вооруженных Сил Украины – это то, что они заставили врага проводить наступательные действия на наименее выгодном для него направлении,

– заявил Андрей Крамаров.

Так что используя единственную возможность – лобовые атаки через центр Бахмута – россияне лишь продолжат уничтожать свою живую силу и технику.

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