Обновленный Национальный совет реформ в Украине заработает 30 июня. Руководителем Исполнительного комитета назначили Михаила Саакашвили.

О том, какие идеи реформ уже подготовили и что Нацсовет предлагает изменить прежде всего, – в интервью программы "Есть вопрос" на 24 канале рассказал сам Саакашвили.

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Справка. Национальный совет реформ – специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по стратегии реформ в Украине и мониторинга их реализации.

О реформе таможни

Вы готовились к запуску работы этого совета в течение последнего месяца. Расскажите, что делали и к чему подготовились.

Мы выбирали людей с опытом. Также молодых и с горящими глазами. Они как раз готовят наши законопроекты. Мы является совещательным органом, мы не являемся исполнительной властью. То есть, можем предлагать, объяснить, что надо делать, но конечное решение принадлежит Верховной Раде. Это должна быть воля президента. Но сейчас мы предлагаем несколько вещей.

Первое – это таможенная реформа. Меняется концепция таможни.

Я когда-то сделал лучшую таможню в мире – это было в Грузии, согласно всем международным организациям. Главным преимуществом в Грузии было то, что все забыли о существовании таможни. Это вообще не было проблемой для рядовых граждан и не проблемой для политиков. Это никогда не фигурирует в риторике политики.

Я хочу, чтобы то же самое произошло и в Украине. Конечно, есть сопротивление. Но, я думаю, что концепция, которую мы предлагаем, облегчит и улучшит жизнь перевозчиков и обычных граждан, которые пользуются услугами, когда пересекают государственную границу.

Смотрите интервью с Михаилом Саакашвили:

Что конкретно вы предлагаете? Это должны быть технические решения, перезапуск органа, набор новых людей? Это будет, как когда-то с патрульной полицией?

Это будет полностью измененная концепция, как с патрульной полицией. Кстати, патрульная полиция также в некоторых грузинских реформах имеет сильное влияние. Ее тоже делали грузинские специалисты. Здесь есть наша команда, которая делала нашу грузинскую реформу, затем ее пригласили в Албанию и Азербайджан. В Азербайджане – очень коррумпированная таможня. Они сильно улучшили ситуацию.

Мы где-то 1,5 года держали одесскую таможню без взяток. Это был такой уникальный период в истории украинской таможни.

Люди хотят, чтобы мы сейчас ускорили процедуру: сделали так, чтобы все решения принимались компьютерами, а не чиновниками и таможенниками. Там создается система, где взятки никому нельзя предложить, потому что нет смысла. Все решения принимает компьютер, а количество необходимых документов сокращается в 5 раз. Это очень упрощает процедуру прохождения контроля. Контроль всех контейнеров, пересекающих границу, смещается со 100% до 5%. И вообще, если это примут, возможность коррупции прекращается навсегда.

Вы сказали, что реформу разрабатывает грузинская команда.

Нет. Грузинско-украинская. Те люди, которые были в Одессе – это очень интересные люди.

Можете привести пример, кто? И будут ли они назначены на должности?

У нас есть юристы, которые это делают и которые работали при Марушевской (экс-глава одесской таможни – 24 канал). Их фамилии вам ничего не скажут, но это люди, которые имеют опыт. Главное то, что я здесь и за это отвечаю. Я не знаю, назначат ли их на должности. Главное – создать систему.

Нам предлагали кого-то назначить на должность главы таможни где-то месяц-два назад. Мне лично предлагали. Может, я был каким-то образом заинтересован кого-то рекомендовать. Я говорил, что нет. При этой системе, кого бы туда не назначили – это не будет работать. Эта система уничтожит любого.

Надо менять базовый закон.

Надо менять систему. А когда меняешь систему, там может работать любой, потому что дискреции или воли для действий у чиновников почти не остается – нет смысла. Можно и какую-то макаку назначить – система все равно будет работать.

Михаил Саакашавили / Фото 24 канала

Какие шаги вы сейчас предлагаете сделать, чтобы реформу приняли? Это принятие закона, перезапуск учреждения, автоматизация процесса?

Это и автоматизация полностью. Таможенники не будут иметь никаких полномочий и принимать главные решения – что проверять и где проверять. Это не они будут решать, а компьютер. Есть международные системы, есть системы, созданные украинскими айтишниками – надо этим пользоваться. Там есть большой потенциал для того, чтобы мы навсегда забыли об этой проблеме.

О возвращении украденных активов

Что еще, кроме таможни? Какие еще есть планы по реформам?

Сейчас у нас на первом Нацсовете есть предложение, как вернуть украденные активы из Украины. Это также тот опыт, который мы воплощали в нескольких странах, где с нами консультировались. Это такой процессуальный договор между прокурором и людьми, которые украли эти денежные ресурсы. В Грузии благодаря этому закону мы вернули за год примерно 1,5 миллиарда долларов. Если считать, то в Украине это должно быть в 10 раз больше. Я уверен, что можно получить минимум несколько миллиардов.

Если сравнить первые 6 месяцев этого года, вернули только 15 тысяч. Сейчас есть случай во Львовской области – там есть талантливый прокурор. Она объявила подозрение бывшему губернатору и добровольно хочет вернуть большой земельный участок. Это другое дело, но вообще система возврата украденных активов в Украине не работает. Для этого нужен закон.

О каких именно активах сейчас идет речь: это деньги Януковича, его соратников?

Отдельно. Всех бывших чиновников, махинаторов, которые были частью схем. Они же где-то есть.

Кстати, я встречался несколько лет назад с Генеральным прокурором Латвии и он говорил, что у них на счетах есть примерно 80 миллионов украденных евро, или что-то такое. И я был шокирован, когда недавно услышал, что эти деньги не возвращены.

Вы сказали про закон. Какой закон?

Закон о процессуальном согласии по возврату украденных активов.

Он уже написан?

Да. Я надеюсь, его утвердят на первом же Нацсовете. Потом он пойдет в Верховную Раду.

О налоговой реформе

Таможня, возврат активов. Что еще?

Еще то, что касается вопросов налоговой реформы. Это мы хотим ввести на этом этапе, потому что у нас не так много маневров. Это поможет избавиться от налога на прибыль и перевести на налог на вывезенную стоимость.

Это еще Порошенко предлагал.

Наконец надо это принимать. Это будет первый шаг. И вообще, я верю, что надо полностью менять налоговую систему. Сейчас в Украине государство занимается налоговым террором. Каждый 6-й предприниматель сейчас остановлен налоговой, потому что их электронные декларации заблокировали и люди просто не могут работать.

Это все происходит в период кризиса, когда украинская экономика будет падать. После этого, у нас будет еще где-то 7 – 8 миллиардов дефицита в бюджете. А МВФ только компенсирует примерно до 2 с чем-то миллиардов в этом году. И это деньги, которые обслуживают наш внешний долг. Надо об этом помнить в этих условиях, когда государство не может помочь экономике.

Надо хотя бы не мешать.

Надо увольнять. Я был шокирован, что Россия это делает. В России тоже есть какой-то нефтяной фонд, но они не тратят денег. Там диктатура, но в условиях диктатуры они делают то, что мы пока не смогли сделать. Но мы это обязаны делать, чтобы была хоть какая-то перспектива.

Выведенный капитал – это интересная идея. Какие еще предложения по налогам: уменьшать, увеличивать, НДС у нас ли ЕСВ?

Надо уменьшать. ЕСВ, абсолютно. В Украине это не только слишком завышены – это нелогично и не соответствует никаким вызовам экономики. Сейчас это вопрос переговоров и международных отношений с МВФ.

Когда в Грузии мы уменьшили налог где-то на 65%. А за несколько лет налоговый бюджет вырос в 12 раз. В 12 раз выросли пенсии, деньги для строительства дорог и другие вещи. В Украине также есть этот потенциал.

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Сможет ли Украина выдержать этот период, когда налоги уменьшаются, поступления в бюджет уменьшаются?

У нас (в Грузии – 24 канал) возросли поступления сразу после того, как мы уменьшили налог. Я абсолютно убежден, что то же самое будет в Украине. Потому, что более 50% украинской экономики сейчас абсолютно теневая. Кроме того, у нас есть налоговая система, которая тоже работает полулегально. Поэтому то, что легально, у нас не очень работает.

Когда мы это сделали в Грузии – валютный фонд возмутился, они остановили программу где-то на год, а потом вернули, потому что у нас были все доказательства, что мы были правы. Это были реальные поступления. И то же самое нужно сделать здесь. Для этого нужна политическая воля. И надо, чтобы эти люди, которые ведут консультации с МВФ, защищали интересы страны. А не просто считали, что обслуживают то, что они представляют, что он них другая сторона хочет услышать.

Что известно о работе Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

О судебной реформе

Сейчас требуют реформу суда. Президент подал законопроект, но к нему есть немало претензий относительно перезапуска Совета правосудия с одной стороны, а другой – реформа медицины. Как вы можете прокомментировать эти 2 части, что вы будете советовать?

Две вещи, касающиеся законопроекта, который сейчас внесли. Там проблема в том, что судейский корпус сейчас находится в плохом состоянии и мы этим законопроектом оставляем все ключи в руках "старых" людей. Это не сработает. Сколько можно об этом говорить.

Кроме того, сейчас президент внес законопроект о референдуме. Если его утвердят, я считаю, что надо один из референдумов проводить по отмене действующего Конституционного суда и преобразование этого суда в палату Верховного суда Украины. Потому что они реально вредят любой новой инициативе. Реально есть оружие в руках олигархов и разных коррумпированных элементов.

Что известно о законопроекте о референдуме? Предложенный законопроект предусматривает: чтобы организовать референдум по народной инициативе необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины. Он допускает возможность электронных голосований во время референдума. Во время референдума могут выноситься на рассмотрение вопрос: об утверждении закона о внесении изменений Конституцию Украины относительно общих принципов, выборов, сам референдум, правосудие и прочее; вопросам общегосударственного значения; вопросов об изменении территории Украины; вопросов об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

Мне кажется, что здесь просто нельзя обновлять корпус, если механизмы вмешательства общества в обновление этого корпуса четко не определены. Сейчас они сами должны себе обновлять. Это не сработает и точка.

Международные эксперты в высшей квалификационной комиссии помогли?

Эксперты – да. Я думаю, что их участие, как показал пример НАБУ или Антикоррупционного суда, которые наименее замечены в коррупции, – это дополнительный элемент, но он не решающий. Он поможет и не надо от этого просто так отказываться.

О медицинской реформе

Что касается медицинской системы, то частичная его перестройка не сработает. В Грузии мы говорили, что нам нужна система, как в Австрии или Германии, у нас есть столько-то денег, но мы не будем вмешиваться в любое медицинское решение. Мы полностью приватизировали систему, но мы предоставили каждому гражданину страхование.

И в Грузии во время лечения от COVID-19 умерло примерно в 6 – 7 раз меньше людей, чем в Украине. Конечно, все зависит от процента населения. Это только благодаря медицинской системе, потому что в каждой клинике в Грузии у каждого пациента отдельная палата. А количество аппаратов ИВЛ в 7 – 8 раз больше, чем в Украине. У врачей лучшие квалификации, потому что зарплаты больше в 10 раз и никто не получает взятки, потому что все застрахованы.

О реформе полиции и прокуратуры

Еще несколько секторов, которые очень важны, – это завершить реформу прокуратуры и реформу полиции. Первый этап прошел хорошо, а потом все остановилось. Что вы предлагаете?

Мне кажется, что главный враг украинской экономики и благосостояния украинцев – это действующая правоохранительная система: СБУ, полиция или налоговая полиция, местные прокуроры.

Сейчас в Украине 2 миллиона 500 тысяч действующих налоговых уголовных производств.

На каждого 10-го украинца.

Да. И еще на бизнес, это же не только на физических лиц. Их сейчас должно быть максимум 200 тысяч. Но для этого нам нужна отдельная Генеральная прокуратура Украины, чтобы закрывать старые дела. Они действительно убивают экономику, это реальные паразиты. Ситуация намного хуже, чем я ожидал. Если это не остановить, о чем бы мы не говорили – это не произойдет. Главная наша цель – этим заниматься.

Интервью с Михаилом Саакашвили / Фото 24 канала

Что нужно сделать, чтобы реформировать прокуратуру и полицию?

В прокуратуре должны продолжаться процессы. И Венедиктова хочет это продолжать. Это мне дает надежду.

Полицию надо полностью реформировать. Например, с оформлением машин происходит ужас. Это надо полностью менять. Просто надо отказаться от взяток.

Тоже самое миграционная служба – там клондайк коррупции. Это реальный крупный коррупционный кормилец во главе с директором этой службы. Я не понимаю, почему этих людей там до сих пор оставляют.

Как вы думаете, Аваков может реформировать Министерство внутренних дел?

Мне кажется, что здесь не только Аваков отдельно не может, никто отдельно не может, если не будет централизованная воля всех. Это не феодальный институт. Все, начиная с президента, премьера, все должны этим заниматься. Реформы в отдельных отраслях не бывает. Сказал "а", надо говорить "б".

Они сделали патруль, начиналось все очень хорошо. Но не было общей политической воли на высшем уровне, то же самое делать со следствием, прокуратурой, судами. Ты не можешь где-то отдельно очищать пляж, надо очищать всю экосистему. Тогда первая же волна убьет все, что ты сделал.

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Сейчас у вас есть все рычаги, политическая воля и воля президента и Нацсовет.

Я хочу сказать, что рычагов у меня нет. У меня есть большое желание, а рычаги есть у людей, с которыми я работаю. Я очень надеюсь, что у них есть политическая воля. Иначе я бы не согласился, если бы не считал, что у них есть политическая воля. А я могу им только помочь своими советами, энтузиазмом или опытом успехов и ошибок.

Мой опыт ошибок больше, чем удач. Поэтому лучше учиться на ошибках других, чем делать самому. Я им желаю делать правильные шаги и всегда буду помогать.