Почему деловые уступки США не остановят агрессора: объяснение политолога

Об этом политолог рассказал в эфире 24 Канала. По его словам, отсутствие реальных механизмов сдерживания быстро разрушит любые договоренности.

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Почему бизнесовые уступки не остановят агрессора

Официальные представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер активно продвигают собственное видение европейской безопасности, однако в их заявлениях вообще не упоминается НАТО.

Вашингтон пытается применить сугубо коммерческий подход к завершению войны. В частности, американская сторона рассматривает возобновление поставок российской нефти и газа в Европу под собственным контролем, отмену части санкций и передачу заблокированных активов России под управление США.

Если такой подход возобладает, это не только не остановит Россию, но, напротив, стимулирует ее продолжать войну. Они видят уступки, видят, что с ними готовы договариваться, и усиливают удары– подчеркнул Владимир Фесенко.

Политолог предупредил, что попытка заключить широкое перемирие по образцу Хельсинкских соглашений 1970-х годов станет ловушкой. Любые декларации без жестких рычагов влияния на Москву потеряют смысл в кратчайшие сроки.

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Владимир Фесенко об опасности "мирного плана" Джареда Кушнера: видео

Позиции сторон перед консультациями

Украинская делегация на переговорах будет настаивать на действенных гарантиях безопасности и стабильной военной поддержке на случай повторного нападения. В свою очередь, Россия в очередной раз выдвигает требование о нейтральном статусе Киева, хотя внеблоковость уже продемонстрировала свою полную неэффективность во время оккупации Крыма в 2014 году.

Ранее Джаред Кушнер сообщал, что Соединенные Штаты разрабатывают " конкретные предложения " для достижения прочного мира и создания новой системы безопасности. В то же время в Офисе Президента отмечали, что Киев отвергает любые " перемещения по территориям " и будет требовать прекращения боевых действий по линии соприкосновения.