В эфире 24 Канала президент аналитического центра "Политика" отметил, что предложения советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера выглядят как обычное стремление заработать деньги. По его словам, этот так называемый мирный план опирается исключительно на цены, а не на ценности.

Почему газовый план обречен на провал

По его словам, этот так называемый мирный план опирается исключительно на цены, а не на ценности. Лисный убежден, что российский диктатор не руководствуется финансовыми мотивами в этой войне.

Путину дело не в деньгах, а в разрушении этой системы и уничтожении Украины как таковой,

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что план противоречит пониманию причин конфликта, ведь если предложить Москве уступки, она их примет, но продолжит достигать своих захватнических целей. Кроме того, Европа уже разработала механизмы для полного отказа от российских энергоресурсов к 2027 – 2028 годам.

Напомним, что еще в сентябре 2026 года специальные посланники Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – во время визита в Киев предлагали возобновить транзит российского газав качестве экономического рычага для достижения перемирия. Однако 17 октября издание The New York Times выяснило, что лидеры Евросоюза и Германия выступили категорически против возвращения к энергетической зависимости от Москвы.

Манипуляции со Starlink и возможные переговоры

Особое внимание аналитик уделил дипломатическим оправданиям Белого дома относительно 60-дневного периода для анализа санкций, назвал их неубедительными. Ограничение работы систем Starlink и передачи разведывательных данных является критическим вопросом, от которого зависит сохранение жизней украинцев.

В то же время эксперт предостерег от чрезмерных надежд на скорый импичмент Трампа из-за его пренебрежения верховенством права, поскольку решение Верховного суда об иммунитете значительно затрудняет этот процесс.

Оценивая перспективу трехсторонней встречи с участием Украины, США и России в Саудовской Аравии или ОАЭ, политолог выразил сомнение в добровольном участии главы Кремля.

Пряники не работают – нужен кнут или условные плоскогубцы, которые за ухо затащат его за стол переговоров,

– подытожил Лисный.

Он добавил, что согласие Киева на такую встречу является правильным дипломатическим шагом.

Напомним, ранее мы писали, что американские партнеры могут использовать вопрос связи для давления на Киев. Как уже сообщалось на нашем сайте, Вашингтон начал шантажировать Украину ради прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.