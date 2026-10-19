В ефірі 24 Каналу президент аналітичного центру "Політика" зазначив, що пропозиції радників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера виглядають як звичайне прагнення заробити гроші. За його словами, цей так званий мирний план спирається виключно на ціни, а не на цінності.

Чому газовий план приречений на провал

За його словами, цей так званий мирний план спирається виключно на ціни, а не на цінності. Лісний переконаний, що російський диктатор не керується фінансовими мотивами у цій війні.

Путін – це не про гроші, це про злам цієї системи і про руїнацію України як такої,

– підкреслив експерт.

Він додав, що план суперечить розумінню причин конфлікту, адже якщо запропонувати Москві поступки, вона їх прийме, але продовжить досягати своїх загарбницьких цілей. Крім того, Європа вже напрацювала механізми для повної відмови від російських енергоресурсів до 2027 – 2028 років.

Нагадаємо, що ще у вересні 2026 року спецпосланці Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту до Києва пропонували відновити транзит російського газу як економічний важіль для досягнення перемир'я. Проте 17 жовтня видання The New York Times з'ясувало, що лідери Євросоюзу та Німеччина виступили категорично проти повернення енергетичної залежності від Москви.

Маніпуляції зі Starlink та можливі переговори

Окрему увагу аналітик звернув на дипломатичні виправдання Білого дому щодо 60-денного періоду для аналізу санкцій, назвавши їх непереконливими. Обмеження роботи систем Starlink та передачі розвідувальних даних є критичним питанням, від якого залежить збереження життів українців.

Водночас експерт застеріг від надмірних сподівань на швидкий імпічмент Трампа через його нехтування верховенством права, оскільки рішення Верховного суду про імунітет значно ускладнює цей процес.

Оцінюючи перспективу тристоронньої зустрічі за участі України, США та Росії у Саудівській Аравії чи ОАЕ, політолог висловив сумнів у добровільній участі очільника Кремля.

Пряники не працюють – потрібен батіг або умовні плоскогубці, які тягтимуть його за вухо за стіл переговорів,

– підсумував Лісний.

Він додав, що згода Києва на таку зустріч є правильною дипломатичною поведінкою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американські партнери можуть використовувати питання зв'язку для тиску на Київ. Як вже повідомлялося на нашому сайті, Вашингтон почав шантажувати Україну заради припинення ударів по російських нафтопереробних заводах.