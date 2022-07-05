Необходимо восстановить почти 40 тысяч объектов

На деоккупированных территориях по состоянию на сейчас необходимо восстановить почти 40 тысяч объектов. Такие данные озвучил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Внимание Восстановление Украины и помощь партнеров: что обещают Киеву на Конференции в Лугано

Уже сейчас на деоккупированных территориях необходимо восстановить около 40 тысяч объектов. Среди них необходимо восстановить более 400 школ, около 300 садов, 300 больниц, а также объекты ЖКХ (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение). Все остальные объекты – это жилищная инфраструктура. Преимущественно это многоэтажки и частные дома, чтобы люди могли вернуть свое жилье.

– отметил Тимошенко.

Параллельно с этим в правительстве работают над долгосрочным проектом обновления и трансформации нашего государства.

В ОП выразили благодарность партнерам, которые вовлекаются в этот процесс, но главное, чтобы наша страна была удобна для нас и наших детей.

Сумма ущерба более 700 миллиардов долларов

Поверхностная оценка ущерба от российских ударов уже превышает 700 миллиардов долларов. Очевидно, что цифра вырастет – поскольку война продолжается.

Восстановление такого уровня требует новых стандартов и институциональных гарантий прозрачности. Мы хотим, чтобы в Украине был реализован лучший мировой опыт,

– добавил Тимошенко.

Кирилл Тимошенко подчеркнул, что в приоритете максимально привлечение проектов в экономику Украины, что предполагает создание новых рабочих мест, производств и локализации бизнес-проектов партнеров.

В Лугано утвердили план восстановления Украины / Фото Правительственный портал

Проект восстановления стартует с сегодняшнего дня

Проект Плана восстановления и развития под руководством Украины, который был представлен на Международной конференции в Лугано, определили основным рамочным документом, который задает направление процесса восстановления.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что работа над имплементацией Плана восстановления начнется уже сегодня – во время круглого стола.

Шмыгаль во время конференции в Лугано / Фото Правительственный портал

Все участники Конференции поддержали создание координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми организациями для подготовки и реализации Плана.

По данным Шмыгаля, сейчас удалось наработать реформы и предложили прорывные проекты по 24 направлениям.

Главные условия Плана Восстановления

Президент Швейцарии Игнацио Кассис на завершающей сессии подчеркнул, что основой декларации является 7 принципов Лугано, которые определяют критерии и методы восстановления.

Участники Конференции утвердили следующие принципы:

Партнерство – Украина будет возглавлять процесс восстановления, воплощать его вместе с международными партнерами. Направленность на реформы. Прозрачность, подотчетность, верховенство права. Демократическое участие. Привлечение многих стейкхолдеров. Гендерное равенство и инклюзия. Устойчивое развитие.

Достойно внимания – в Лондоне в 2023 году состоится конференция по восстановлению Украины: смотрите видео