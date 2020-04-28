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      План выхода из карантина для Киева: что в столице откроют прежде всего

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      План выхода из карантина в Киеве 2020 – что откроют первым
      У Киева свой план выхода из карантина / pixabay.com

      Киевские власти разработали для столицы отдельный план выхода из карантина. Первый этап этого плана может начаться уже 12 мая и предусматривает возможность открытия непродовольственных магазинов до 300 метров. Крупные магазины и торговые центры пока открываться не будут

      Первый пункт плана выхода из карантина мэр Киева Виталий Кличко представил во время своего ежедневного брифинга 28 апреля, сообщает 24 канал.

      К слову Сперва продуктовые рынки: Украина на этой неделе может начать ослаблять ограничения

      Прежде всего снятие ограничений затронет разблокировку работы малого и среднего бизнеса. В частности, непродовольственных магазинов до 300 метров таким образом, чтобы на 1 посетителя приходилось не менее 10 метров площади.

      Какие еще ограничения будут ослаблять во время первого этапа:

      • разрешение на работу салонов красоты и парикмахерских (только по предварительной записи 1 клиент на 1 услугу);
      • работа кафе и ресторанов на вынос (при этом должна быть санитарная обработка 2 раза в день);
      • МАФы с продажей еды и напитков;
      • небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания, ателье и др (не более 1 сотрудника и 1 клиента на 10 метров);
      • работа адвокатских и нотариальных бюро, а также аудиторов.
      • автокинотеатры.

      Крупные магазины и супермаркеты (более 300 квадратных метров) сейчас будут оставаться закрытыми. Их работу или ее отсутствие первый этап ослабления карантина не затрагивает.

      О работе салонов красоты и парикмахерских. Ограничение в 1 клиент на 1 услугу означает, что к одному работнику не могут прийти одновременно или почти одновременно двое или более людей. Только по одному клиенту, а после каждого должна быть санитарная обработка рабочего места.

      Также мэр Киева выразил надежду, что правительство на этой неделе позволит работу продовольственным рынкам и определит четкий регламент их работы.

      В общем открываются небольшие предприятия и виды бизнеса, но вводятся жесткие ограничения:

      • не более 1 работника и 1 клиента на 10 квадратных метров;
      • постоянная санитарная обработка рабочих мест;
      • все клиенты должны быть в защитных масках (здесь ответственность на предоставителе услуг, а не самом клиенте);
      • постоянный температурный скрининг сотрудников и посетителей.

      Еще одним важным ослаблением является открытие парков и скверов. Впрочем гулять можно будет не более как двум взрослым или в группе двое взрослых и двое детей.

      Стоит знать Кличко опроверг информацию о дате запуска метро в Киеве

      На первом этапе послаблений до сих пор закрытыми останутся:

      • школы и детские сады;
      • детские и спортивные площадки;
      • прибрежные зоны отдыха;
      • общественный транспорт продолжает работу в ограниченном режиме.

      Виталий Кличко также напомнил предпринимателям, что обязательно должны закрыться на карантин предприятия и учреждения, где обнаружили вспышку коронавируса.

      Мэр подчеркнул, что это не снятие ограничений, а лишь их ослабление. Мол, если за неделю-две не будет устойчивой динамики сокращения заболевания, то ко второму этапу никто не перейдет.

      Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая у нас не будет резкого увеличения количества больных. Следовательно Кличко заявив, что следующие 2 недели будут для всех киевлян решающими.

      Призываю всех не пренебрегать правилами. Пожалуйста, не влияйте негативно на статистику. Потому что все зависит от нас самих,
       – заявил мэр Киева.

      Киевский план выхода из карантина: кратко

      Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что столичная власть разработала для Киева собственный план выхода из карантина. По деталям он лишь сообщил, что прежде всего говорится о разблокировании возможности для работы малого и среднего бизнеса, а также открытия парков и скверов.

      Он подчеркнул, что советовался со своими знакомыми с мэрами других европейских городов и принимал во внимание их опыт выхода из карантина.

      Предложенный план перед вступлением в силу должен быть одобрен Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины.

      карантин в Україні до 11 травня
      Карантин в Украине до 11 мая / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Киева КГГА Виталий Кличко
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