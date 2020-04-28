План выхода из карантина для Киева: что в столице откроют прежде всего
Киевские власти разработали для столицы отдельный план выхода из карантина. Первый этап этого плана может начаться уже 12 мая и предусматривает возможность открытия непродовольственных магазинов до 300 метров. Крупные магазины и торговые центры пока открываться не будут
Первый пункт плана выхода из карантина мэр Киева Виталий Кличко представил во время своего ежедневного брифинга 28 апреля, сообщает 24 канал.
К слову Сперва продуктовые рынки: Украина на этой неделе может начать ослаблять ограничения
Прежде всего снятие ограничений затронет разблокировку работы малого и среднего бизнеса. В частности, непродовольственных магазинов до 300 метров таким образом, чтобы на 1 посетителя приходилось не менее 10 метров площади.
Какие еще ограничения будут ослаблять во время первого этапа:
- разрешение на работу салонов красоты и парикмахерских (только по предварительной записи 1 клиент на 1 услугу);
- работа кафе и ресторанов на вынос (при этом должна быть санитарная обработка 2 раза в день);
- МАФы с продажей еды и напитков;
- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания, ателье и др (не более 1 сотрудника и 1 клиента на 10 метров);
- работа адвокатских и нотариальных бюро, а также аудиторов.
- автокинотеатры.
Крупные магазины и супермаркеты (более 300 квадратных метров) сейчас будут оставаться закрытыми. Их работу или ее отсутствие первый этап ослабления карантина не затрагивает.
О работе салонов красоты и парикмахерских. Ограничение в 1 клиент на 1 услугу означает, что к одному работнику не могут прийти одновременно или почти одновременно двое или более людей. Только по одному клиенту, а после каждого должна быть санитарная обработка рабочего места.
Также мэр Киева выразил надежду, что правительство на этой неделе позволит работу продовольственным рынкам и определит четкий регламент их работы.
В общем открываются небольшие предприятия и виды бизнеса, но вводятся жесткие ограничения:
- не более 1 работника и 1 клиента на 10 квадратных метров;
- постоянная санитарная обработка рабочих мест;
- все клиенты должны быть в защитных масках (здесь ответственность на предоставителе услуг, а не самом клиенте);
- постоянный температурный скрининг сотрудников и посетителей.
Еще одним важным ослаблением является открытие парков и скверов. Впрочем гулять можно будет не более как двум взрослым или в группе двое взрослых и двое детей.
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На первом этапе послаблений до сих пор закрытыми останутся:
- школы и детские сады;
- детские и спортивные площадки;
- прибрежные зоны отдыха;
- общественный транспорт продолжает работу в ограниченном режиме.
Виталий Кличко также напомнил предпринимателям, что обязательно должны закрыться на карантин предприятия и учреждения, где обнаружили вспышку коронавируса.
Мэр подчеркнул, что это не снятие ограничений, а лишь их ослабление. Мол, если за неделю-две не будет устойчивой динамики сокращения заболевания, то ко второму этапу никто не перейдет.
Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая у нас не будет резкого увеличения количества больных. Следовательно Кличко заявив, что следующие 2 недели будут для всех киевлян решающими.
Призываю всех не пренебрегать правилами. Пожалуйста, не влияйте негативно на статистику. Потому что все зависит от нас самих,
– заявил мэр Киева.
Киевский план выхода из карантина: кратко
Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что столичная власть разработала для Киева собственный план выхода из карантина. По деталям он лишь сообщил, что прежде всего говорится о разблокировании возможности для работы малого и среднего бизнеса, а также открытия парков и скверов.
Он подчеркнул, что советовался со своими знакомыми с мэрами других европейских городов и принимал во внимание их опыт выхода из карантина.
Предложенный план перед вступлением в силу должен быть одобрен Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины.