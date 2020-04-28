План выхода из карантина для Киева: что в столице откроют прежде всего

Киевские власти разработали для столицы отдельный план выхода из карантина. Первый этап этого плана может начаться уже 12 мая и предусматривает возможность открытия непродовольственных магазинов до 300 метров. Крупные магазины и торговые центры пока открываться не будут

Первый пункт плана выхода из карантина мэр Киева Виталий Кличко представил во время своего ежедневного брифинга 28 апреля, сообщает 24 канал.

К слову Сперва продуктовые рынки: Украина на этой неделе может начать ослаблять ограничения

Прежде всего снятие ограничений затронет разблокировку работы малого и среднего бизнеса. В частности, непродовольственных магазинов до 300 метров таким образом, чтобы на 1 посетителя приходилось не менее 10 метров площади.

Какие еще ограничения будут ослаблять во время первого этапа:

разрешение на работу салонов красоты и парикмахерских (только по предварительной записи 1 клиент на 1 услугу);

работа кафе и ресторанов на вынос (при этом должна быть санитарная обработка 2 раза в день);

МАФы с продажей еды и напитков;

небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания, ателье и др (не более 1 сотрудника и 1 клиента на 10 метров);

работа адвокатских и нотариальных бюро, а также аудиторов.

автокинотеатры.

Крупные магазины и супермаркеты (более 300 квадратных метров) сейчас будут оставаться закрытыми. Их работу или ее отсутствие первый этап ослабления карантина не затрагивает.

О работе салонов красоты и парикмахерских. Ограничение в 1 клиент на 1 услугу означает, что к одному работнику не могут прийти одновременно или почти одновременно двое или более людей. Только по одному клиенту, а после каждого должна быть санитарная обработка рабочего места.

Также мэр Киева выразил надежду, что правительство на этой неделе позволит работу продовольственным рынкам и определит четкий регламент их работы.

В общем открываются небольшие предприятия и виды бизнеса, но вводятся жесткие ограничения:

не более 1 работника и 1 клиента на 10 квадратных метров;

постоянная санитарная обработка рабочих мест;

все клиенты должны быть в защитных масках (здесь ответственность на предоставителе услуг, а не самом клиенте);

постоянный температурный скрининг сотрудников и посетителей.

Еще одним важным ослаблением является открытие парков и скверов. Впрочем гулять можно будет не более как двум взрослым или в группе двое взрослых и двое детей.

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На первом этапе послаблений до сих пор закрытыми останутся:

школы и детские сады;

детские и спортивные площадки;

прибрежные зоны отдыха;

общественный транспорт продолжает работу в ограниченном режиме.

Виталий Кличко также напомнил предпринимателям, что обязательно должны закрыться на карантин предприятия и учреждения, где обнаружили вспышку коронавируса.

Мэр подчеркнул, что это не снятие ограничений, а лишь их ослабление. Мол, если за неделю-две не будет устойчивой динамики сокращения заболевания, то ко второму этапу никто не перейдет.

Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая у нас не будет резкого увеличения количества больных. Следовательно Кличко заявив, что следующие 2 недели будут для всех киевлян решающими.

Призываю всех не пренебрегать правилами. Пожалуйста, не влияйте негативно на статистику. Потому что все зависит от нас самих,

– заявил мэр Киева.

Киевский план выхода из карантина: кратко

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что столичная власть разработала для Киева собственный план выхода из карантина. По деталям он лишь сообщил, что прежде всего говорится о разблокировании возможности для работы малого и среднего бизнеса, а также открытия парков и скверов.

Он подчеркнул, что советовался со своими знакомыми с мэрами других европейских городов и принимал во внимание их опыт выхода из карантина.

Предложенный план перед вступлением в силу должен быть одобрен Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины.



Карантин в Украине до 11 мая / инфографика 24 канала