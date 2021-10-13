Мужчина разместил сообщение в телеграме. Он просил "революционеров" осуществить его планы.

Кстати Премьер-министр Нидерландов может стать целью атаки или похищения, – СМИ

Мужчина угрожал "всех расстрелять"

В декабре 2020 года под фотографией короля с правительством мужчина написал, что "большинство голландцев ненавидят этого Рютте".

Чего бы стоило, чтобы их всех расстрелять? Из автомобиля. Открыть окно. Взять пистолет. Открыть огонь,

– писал юноша.

Он якобы обсуждал свои планы с другими. Речь шла бы о "штурме парламента" и расстреле Рютте, когда тот ехал бы на велосипеде. Кроме того, подозреваю, что он пытался купить оружие.

Теперь мужчину обвиняют в разжигании терроризма, сборе информации при подготовке к совершению преступления.

Покушение на Рютте уже готовили

В Нидерландах уже ранее задержали мужчину, который якобы готовил покушение на премьер-министра Марка Рютте. Это был лидер партии "Гаагского единства" Арнуд ван Дорн.

Служба безопасности нидерландского премьер-министра сообщила, что Дорн якобы очень подозрительно вел себя, когда передвигался теми же улицами, что и премьер Марк Рютте.

Правда, уже через 2 дня политика отпустили.