Чоловік розмістив повідомлення в телеграмі. Він просив "революціонерів" здійснити його плани.

До речі Прем'єр-міністр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення, – ЗМІ

У грудні 2020 року під фотографією короля з урядом чоловік написав, що "більшість голландців ненавидять цього Рютте".

Чого б вартувало, щоб їх усіх розстріляти? З автомобіля. Відкрити вікно. Взяти пістолет. Відкрити вогонь,

– писав юнак.

Він нібито обговорював свої плани з іншими. Мовилось начебто про "штурм парламенту" і розстріл Рютте, коли той їхав би на велосипеді. Крім того, підозрюю, що він намагався купити зброю.

Тепер чоловіка звинувачують у розпалюванні тероризму, зборі інформації під час підготовки до скоєння злочину.

Замах на Рютте вже готували

У Нідерландах вже раніше затримали чоловіка, який нібито готував замах на прем'єр-міністра Марка Рютте. Це був лідер партії "Гаазької єдності" Арнуд ван Дорн.

Служба безпеки нідерландського прем'єр-міністра повідомила, що Дорн буцімто дуже підозріло поводився, коли пересувався тими ж самими вулицями, що й прем'єр Марк Рютте.