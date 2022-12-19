По информации Politico, сейчас У Байдена нет планов посетить Киев. Это связано с угрозой безопасности.

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Может ли Россия осуществить наступление на Киев

Отмечают, что на прошлой неделе Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвал американского коллегу продолжать поставки средств ПВО.

Журналисты сообщают, что в столицах обеих стран растет беспокойство по поводу того, чего ожидать в следующей фазе войны. В США убеждены, что у России есть коварный план.

Холодная зима замедлила боевые действия, которые превратились в окопную войну в стиле Первой мировой войны, но украинские военные чиновники на этой неделе предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут сигнализировать о новом большом наступлении в ближайшие недели, возможно, даже на Киев.

– говорится в сообщении.

По мнению помощников Байдена, американскому президенту придется лоббировать европейских лидеров, чтобы сохранить курс поддержки Украины.

США обещают и дальше поддерживать Украину