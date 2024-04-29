Отметим, что в городе Кременчуг расположена гидроэлектростанция. Авторы фейков утверждают, что россияне планируют ракетные обстрелы этого объекта. В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям это опровергают.

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Фейковая рассылка от имени ГСЧС

В ГСЧС констатируют, что Кремль распространяется информацию якобы от имени службы через телеграм. Из текста заявления официального органа понятно, что никакой эвакуации на территории Полтавской области не происходит.

Распространяют сообщения о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов. ГСЧС Украины информирует, что это враждебный информационный вброс, направленным на дестабилизацию ситуации.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям акцентируют внимание на том, что следует доверять только проверенным источникам информации. Странные сообщения в телеграме от неизвестных к списку соответствующих источников не принадлежат.



Враг распространяет ложную информацию об эвакуации на Полтавщине / Изображение ГСЧС

Очевидно, этот вброс является очередным проявлением политики Кремля по информационно-психологическим операциям (ИПСО) против украинцев, которая заключается в распространении панических настроений. Важно не подвергаться влиянию Кремля и тщательно фильтровать информацию, что попадает в поле зрения.



Как не поддаваться на ИПСО российских оккупантов / Инфографика 24 Канала

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