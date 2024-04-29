Зазначимо, що в місті Кременчук розташована гідроелектростанція. Автори фейків стверджують, що росіяни планують ракетні обстріли цього об'єкта. Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій це спростовують.

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Фейкова розсилка від імені ДСНС

У ДСНС констатують, що Кремль розповсюджується інформацію нібито від імені їхньої служби через телеграм. З тексту заяви офіційного органу зрозуміло, що ніякої евакуації на теренах Полтавської області не відбувається.

Поширюють повідомлення про проведення "евакуації" з ряду населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли. ДСНС України інформує, що це є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій акцентують на тому, що слід довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Дивні повідомлення в телеграмі від невідомих осіб до списку відповідних джерел не належать.



Ворог поширює неправдиву інформацію про евакуацію на Полтавщині / Зображення ДСНС

Вочевидь, цей вкид є черговим проявом політики Кремля щодо інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) проти українців, яка полягає в поширенні панічних настроїв. Важливо не піддаватися на вплив Кремля та ретельно фільтрувати інформацію, що потрапляє в поле зору.



Як не піддаватися на ІПСО російських окупантів / Інфографіка 24 Каналу

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